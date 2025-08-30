Një grup joformal qytetarësh, në bashkëpunim me Manastirin Françeskan në Novi Sad, organizoi të shtunën një aksion për mbledhjen e ndihmave për viktimat e luftës në Gaza.
Ngjarja humanitare u mbajt në Manastirin Françeskan të Shën Ivan Kapistranit, ku qytetarët mundën të kontribuonin duke blerë rroba të përdorura në një treg të improvizuar, me donacione të drejtpërdrejta në para ose duke shpërndarë lajmin për aksionin.
Organizatorët theksuan se aktualisht nuk kanë mundësi të pranojnë dhe shpërndajnë rroba apo mjete higjienike, ndaj u kërkuan qytetarëve që ndihmat t’i japin në para. Mjetet e mbledhura do t’i kalojnë organizatës “En-Nisa” nga Novi Pazari, e cila më pas i dërgon ato në organizatën humanitare turke IHH.
Sipas organizatores Isidora Karishik, në orët e para të aksionit pjesëmarrja ishte modeste, por ndihma erdhi kryesisht nga anëtarët e komunitetit dhe disa individë të tjerë jashtë tij.
“Deri tani janë mbledhur rreth 28.000 dinarë, dhe donacionet më të shpeshta variojnë nga një mijë deri në pesë mijë dinarë. Për mua më e rëndësishmja është që të paktën një fëmijë nesër të ketë çfarë të hajë. Jemi të vetëdijshëm që pjesëmarrja ndoshta nuk do të jetë aq e madhe sa do të dëshironim, por përpiqemi të japim gjithçka nga vetja,” tha ajo.
Ajo shtoi se komuniteti pranë Manastirit Françeskan në Novi Sad është i hapur për iniciativa të tilla dhe shpesh përfshihet në aksione humanitare lokale dhe ndërkombëtare.
“Mendoj se më e rëndësishmja është të qëndrojmë të përqendruar tek ajo që mund të bëjmë konkretisht. Çdo njeri, qoftë në lagje apo në një kontinent tjetër, meriton një mundësi për të mbijetuar. Askush nuk mund ta kuptojë se si në shekullin XXI dikush mund të urisë qëllimisht fëmijët dhe që bota ta shohë këtë,” theksoi Karishik.
Rrobat e përdorura, të cilat ditët e fundit ishin sjellë nga anëtarët dhe miqtë e komunitetit, u shitën në vendngjarje, dhe i gjithë të ardhurat shkojnë për fondin e Gazës. Organizatorët theksuan se vazhdimi i aksioneve do të varet nga mundësitë e vullnetarëve dhe interesimi i publikut.
Si pasojë e sulmeve izraelite dhe bllokadës që nga tetori i vitit 2023, të paktën 332 persona, përfshirë 124 fëmijë, kanë vdekur nga kequshqyerja në Gaza. Vlerësimi i sigurisë ushqimore i mbështetur nga OKB-ja tashmë ka konfirmuar urinë në Gazën veriore dhe parashikon që ajo do të përhapet më tej drejt jugut deri në fund të shtatorit.