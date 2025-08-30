RAJONI
Në Tiranë stuhia shkaktoi rrëzimin e disa pemëve dhe dëmtimin e ambienteve të disa bizneseve, ndërkohë në qytete të tjera të vendit reshjet shkaktuan edhe përmbytje të rrugëve.
30 Gusht 2025

Moti i keq me shi dhe stuhi ka shkaktuar probleme në disa qytete të Shqipërisë.

Në Tiranë stuhia shkaktoi rrëzimin e disa pemëve dhe dëmtimin e ambienteve të disa bizneseve, ndërkohë në qytete të tjera të vendit reshjet shkaktuan edhe përmbytje të rrugëve.

Ndërkohë, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës "Nënë Tereza" ka njoftuar se për 30 minuta pezulloi operacionet në pistë për të garantuar sigurinë e pasagjerëve.

Në lidhje me situatën e krijuar në orët e fundit në vend, ka reaguar edhe Policia e Shqipërisë, ku thekson se moti i keq me erë të fortë, shi e stuhi ka përfshirë disa qarqe të vendit.

"Si pasojë e erës së fortë dhe reshjeve të dendura të shiut, ka prezencë uji në disa akse, inerte dhe thyerje të pemëve", thuhet në njoftimin e policisë.

Moti i keq ka shkaktuar edhe probleme me furnizimin me energji elektrike në disa qytete.


