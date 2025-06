Kafeja turke, e cila është bërë e famshme në botë për shijen e saj unike, aromën dhe shkumën e bollshme, tërheq vëmendjen edhe me mënyrën e përgatitjes dhe paraqitjen e saj.

Kafeja turke u përfshi në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Organizatës së OKB-së për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO) më 5 dhjetor 2013. Që nga kjo datë, 5 Dhjetori çdo vit festohet si "Dita Botërore e Kafesë Turke" me qëllimin për ta mbrojtur kulturën dhe traditën e kafesë turke.

Kafeja turke, e cila me aromën dhe shijen e saj është domosdoshmëri e të apasionuarve të kafesë, njihet si një nga kafetë më të preferuara për shkak të shijes së saj aromatike.

Yunus Çakmak, i cili ofron shumë trajnime për kafenë në biznesin e tij në Bakırköy (Istanbul) në një prononcim për Anadolu shpjegoi procesin e bërjes dhe zierjes së kafesë turke me shkumë të bollshme.

Çakmak tha se ka rregulla të caktuara në përgatitjen e kafesë turke, duke shtuar se uji duhet të jetë i cilësisë së lartë, pajisjet duhet të jenë shumë të mira dhe të mos përdoren kokrra jo të freskëta.

98 për qind e kafesë turke përgatitet gabimisht

Duke thënë se 98 për qind e kafesë turke që shërbehet në Türkiye është e përgatitur dhe e zier gabimisht, Çakmak thotë se kafeja duhet të bëhet nga kokrrat e sapobluara.

Ai thekson se në biznesin e tij jep trajnime për përgatitjen dhe zierjen e kafesë turke. "Për të bërë kafe të shkumëzuar me shijen dhe aromën e saj unike, kafeja duhet të jetë e freskët. Së dyti, xhezveja e kafesë që përdorni do të jetë e argjendtë nga brenda dhe bakri nga jashtë. Duhet të keni pajisje të mira si të bluhet e freskët dhe të përgatitet menjëherë", tha Çakmak duke shtuar se:

"Kafeja turke nuk është një lloj kokrre. Është pija e vetme që konsumohet me llumin e saj. Koha e përgatitjes nuk duhet të kalojë 2,5 minuta dhe duhet të hidhet në filxhan kur të fillojë të vlojë".

Sipas tij, pjesa e poshtme e filxhanit në të cilën do të shërbehet kafeja turke duhet të jetë e gjerë, pjesa e sipërme të jetë e vogël dhe e ngushtë si dhe të shërbehet me ujë ose ujë mineral. Çakmak sugjeron të konsumohen maksimalisht 3 filxhanë kafe në ditë.

Ai shpjegon se kafeja turke, e cila pihet posaçërisht nëpër ceremoni martesore, takime tradicionale, marrëveshje të mëdha, atmosferë familjare dhe dasma, ka mënyra të ndryshme përgatitjeje dhe zierjeje sipas qyteteve në Türkiye. "Për shembull, në një rajon të Anadollit mbi kafen e emërtuar 'cilveli' vendosin kikirikë. Në Hataj, kafenë e emërtuar 'kafe süvari (kalorësie)' që është në të pjekur të errët, e shërbejnë në një gotë çaji. Gjëja që shkon më mirë bashkë me ujin në kafenë turke është llokumi turk i pjekur dy herë".

Kafesë nuk duhet t'i shtohen aroma të jashtme

Lidhur me shtimin e produkteve ushqimeve në kafenë turke, e cila shërbehet si "kafeja e dhëndrit" gjatë ceremonisë ku kërkohet dora e vajzave, Çakmak vuri në dukje:

"Kafesë turke nuk i shtohen aditivë të jashtëm. Unë shoh kafe me aromë, si çamçakëz ose me aromatizues rrëshire me karafil. Nëse doni t'i shtoni një shije kafesë turke, mund të shtoni shkopinj kanelle, karafil, kardamom. Nuk duhet të vendosen zbukurimet kimike dhe pluhur. Në ceremonitë ku kërkohet dora e vajzave shtojnë edhe kripën në kafe, por tashmë e kanë ndryshuar këtë. Po ashtu shtojnë edhe salcat djegëse ose piper të zi, por kjo nuk duhet të bëhet. Gjëja më e mirë është që kafeja turke të pihet 'sade'. Nuk duhet konsumohet me pak qumësht apo sheqer".

Më tej, Çakmak thotë se kafesë turke nuk i është kushtuar vëmendja e duhur. "Ne kemi më shumë makineri më shumë se shumica e vendeve në Evropë. Kur shkoni në Greqi ose Francë, ju pini kafe shumë të mirë turke në një kafene të kualifikuar. Ata bëjnë kafe turke nga Geisha në Panama ose Sidra në Kolumbi, por jo nga Rio Minas si ne. Kokrra që ne e quajmë Rio Minas është kokrra më e preferuar në Türkiye", tha ai.