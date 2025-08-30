Piktori 25-vjeçar Ferhat Gümüş, që jeton në Gaziantep të Türkiyes, siguron jetesën dhe kontribuon në riciklim duke pikturuar mbi qilima dhe perde të vjetra.
Gümüş, i cili ka pikturuar për gati 14 vjet, hapi studion e tij në lagjen historike Bey tre vjet më parë.
Piktori i ri krijon vizatime dhe piktura të ndryshme me vaj dhe qymyr mbi qilima dhe perde të vjetra dhe i ofron ato për shitje.
Duke i kthyer objektet e hedhura në art, Gümüş jo vetëm siguron jetesën, por edhe krijon një festë vizuale.
"Më pëlqen të pikturoj njerëz me histori"
Ferhat Gümüş për Anadolu tha se atij i pëlqen veçanërisht të pikturojë njerëz me histori mbi perde dhe qilima të vjetër.
"Doja të nxirrja në dritë qilima dhe perde të vjetra që po veniteshin në errësirë. Nga këtu lindi ideja. Unë marr perde dhe qilima të vjetër nga njerëzit përreth meje dhe sjell disa nga shtëpia. Kur ka kërkesa të veçanta, klientët m'i sjellin ato. Unë, nga ana tjetër, pikturoj njerëzit që ata duan, bazuar në kërkesat e klientëve të mi. Qilimat dhe perdet e vjetra përmbajnë shumë histori. Ato nuk kanë gjuhë, nuk mund të tregojnë histori, kështu që zgjodha të jem zëri i tyre. Më pëlqen të lë gjurmë në këtë udhëtim që fillova kur isha 10 vjeç", tha ai.
"Gjej paqe në pikturim"
Gümüş deklaroi se veprat e tij kanë tërhequr vëmendjen nga shumë qytete në të gjithë vendin, duke marrë kërkesa si në punëtorinë e tij ashtu edhe në mediat sociale.
Duke shpjeguar se përpiqet ta mbajë artin e tij gjallë dhe të përhapet, Gümüş tha: "Po marr reagime pozitive nga klientët. Po përpiqem të përjetësoj historitë që njerëzit mbledhin në perdet dhe qilimat e tyre të vjetruara. E vetmja gjë që kam gjetur deri më tani është pikturimi. Kam provuar punë të ndryshme në qytete dhe vende të ndryshme, por piktura është ajo që më jep paqe".