SPORT
1 minuta leximi
Edon Zhegrova mbërrin në Torino për t’u bashkuar me Juventusin
Skuadra bardh e zi nga Torino ka paguar 20 milionë euro për shërbimet e lojtarit 26-vjeçar, i cili sezonin e kaluar luajti për Lille në Francë, duke shënuar katër gola dhe një asist në 12 ndeshje.
Edon Zhegrova mbërrin në Torino për t’u bashkuar me Juventusin
Edon Zhegrova mbërrin në Torino për t’u bashkuar me Juventusin
1 Shtator 2025

Futbollisti i Kosovës Edon Zhegrova tashmë ka arritur në Torino për të përfunduar vlerësimet mjekësore dhe për të nënshkruar kontratën afatgjatë me skuadrën e mirënjohur italiane, Juventus.

Skuadra bardh e zi nga Torino ka paguar 20 milionë euro për shërbimet e lojtarit 26-vjeçar, i cili sezonin e kaluar luajti për Lille në Francë, duke shënuar katër gola dhe një asist në 12 ndeshje.

Të sugjeruara

Pavarësisht se mungoi në pjesën më të madhe të sezonit 2024/25 për shkak të një dëmtimi, Juventus beson fuqishëm në teknikën e jashtëzakonshme dhe shpejtësinë marramendëse të Zhegrovës në fushë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us