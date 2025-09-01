1 Shtator 2025
Futbollisti i Kosovës Edon Zhegrova tashmë ka arritur në Torino për të përfunduar vlerësimet mjekësore dhe për të nënshkruar kontratën afatgjatë me skuadrën e mirënjohur italiane, Juventus.
Skuadra bardh e zi nga Torino ka paguar 20 milionë euro për shërbimet e lojtarit 26-vjeçar, i cili sezonin e kaluar luajti për Lille në Francë, duke shënuar katër gola dhe një asist në 12 ndeshje.
Pavarësisht se mungoi në pjesën më të madhe të sezonit 2024/25 për shkak të një dëmtimi, Juventus beson fuqishëm në teknikën e jashtëzakonshme dhe shpejtësinë marramendëse të Zhegrovës në fushë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë