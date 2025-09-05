RAJONI
2 minuta leximi
Shënohet 26-vjetori i themelimit të Policisë së Kosovës
Me aktivitete të ndryshme, 26-vjetori i themelimit të Policisë së Kosovës u shënua në sheshin "Zahir Pajaziti" në Prishtinë.
Shënohet 26-vjetori i themelimit të Policisë së Kosovës
Shënohet 26-vjetori i themelimit të Policisë së Kosovës / AA
5 Shtator 2025

Me aktivitete të ndryshme sot është shënuar 26-vjetori i themelimit të Policisë së Republikës së Kosovës.

Ditëlindja e Policisë u shënua në sheshin "Zahir Pajaziti", ku pjesëmarrësve, fëmijë, prindër dhe pjesëtarë të policisë, iu bashkuan ministri Brendshëm, Xhelal Sveçla dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë, Gazmend Hoxha.

Ministri i Brendshëm, Sveçla para të pranishmëve në shesh tha se ku ka më mirë që ditëlindjen e institucionit të policisë ta festojnë me fëmijë. Ai tha se disa nga fëmijët do të bëhen policë, ndërsa policia do të jetë partner i besueshëm në rrugëtimin e tyre.

"Rruga juaj do të kalojë nëpër sfida të ndryshme, por mbi të gjitha do të kalojë mbi kënaqësitë e fëmijërisë e të rinisë, do t'iu hedh në brigje të ndryshme. Disa nga ju do të bëheni policë, mjekë, disa të tjerë do të bëheni mësues, inxhinierë e profesionistë të fushave të ndryshme. Por, të gjithë qysh tani dhe të gjithë jetën do të keni një partner të besueshëm në këtë rrugëtim, e ajo është Policia e Republikës së Kosovës", deklaroi ministri Sveçla.

Ai theksoi se policia jo vetëm që ka obligim që t'iu përgjigjet në çdo moment, por ka edhe për detyrë që atë ta bëjë me dashurinë më të madhe.

Të sugjeruara

Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se policia është ndër institucionet më të besuara në vend ndërsa shtoi se policia i ka dhënë vendit shumë heronj gjatë 26 viteve.

"Policia e Kosovës po mbush 26 vite dhe është institucion i besueshëm i vendit tonë dhe ndër institucionet më të respektuara në Kosovën e pasluftës. Policët tanë në mënyrë të jashtëzakonshme i kanë shërbyer vendit dhe qytetarëve gjatë këtyre 26 viteve. Në këto 26 vite ne i kemi dhënë Kosovës 26 heronj, të rënë në luftë kundër krimit, në luftë për integritet territorial dhe pavarësi të vendit tonë", deklaroi Hoxha.

Ai theksoi se do të vazhdojnë të punojnë fuqishëm që këtë përkushtim që e kanë në shërbim të qytetarit dhe të shtetit ta çojnë tutje dhe njëkohësisht të avancojnë më tej në aspektin profesional.

Kujtojmë se më 6 shtator të vitit 1999, Misioni i OSBE-së në Kosovë, në pajtim me Rezolutën e Kombeve të Bashkuara 1244, hapi Shkollën e Policisë dhe filloi trajnimin e kandidatëve për pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Gjenerata e parë e kandidatëve për pjesëtarë të këtij Shërbimi filloi trajnimin në këtë qendër më 6 shtator 1999.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us