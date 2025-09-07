Të paktën 14 palestinezë, kryesisht persona të zhvendosur dhe fëmijë, kanë humbur jetën që nga agimi i së dielës në sulmet izraelite mbi qytetin e Gazës, sipas burimeve mjekësore.
Stafi lokal mjekësor tha për Anadolu se dy fëmijë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur avionët izraelitë bombarduan një tendë që strehonte familje të zhvendosura në lagjen el-Rimal në perëndim të Gazës.
Burimet shtuan se katër palestinezë të tjerë u vranë dhe disa u plagosën nga një sulm ajror izraelit mbi një apartament në ndërtesën el-Ghazali, në lagjen Sheikh Radwan në veri të qytetit.
Ndërkohë, tetë palestinezë u vranë dhe të tjerë u plagosën kur avionët izraelitë goditën shkollën “el-Farabi”, e cila strehonte persona të zhvendosur.
Qyteti i Gazës ka qenë nën bombardime të pandërprera ditët e fundit, me kulla banimi që goditen vazhdimisht dhe shndërrohen në rrënoja. Ushtria izraelite ka intensifikuar ofensivën në qytet, ku qindra mijëra palestinezë të zhvendosur kanë kërkuar strehim pas dëbimit nga veriu dhe lindja e Rripit të Gazës.
Lufta gjenocidale izraelite në Gaza hyri të premten në ditën e saj të 700-të, me mbi 64.300 palestinezë të vrarë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila përballet me uri.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.