Shqipëria dënon sulmin e fundit të Rusisë ndaj Ukrainës
Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thuhet se "Shqipëria dënon me forcë sulmin e Rusisë gjatë natës ndaj Kievit".
Shqipëria dënon sulmin e fundit të Rusisë ndaj Ukrainës
7 Shtator 2025

Shqipëria ka dënuar sulmin e fundit të Rusisë ndaj Ukrainës.

Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thuhet se "Shqipëria dënon me forcë sulmin e Rusisë gjatë natës ndaj Kievit".

"Jemi thellësisht të trishtuar nga humbjet e shkaktuara dhe shprehim solidaritet të plotë me Ukrainën", theksohet në reagim.

Ukraina njoftoi të dielën se Rusia lëshoi një rekord prej 818 dronësh dhe raketash gjatë natës ndaj territorit të saj.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
