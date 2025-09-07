7 Shtator 2025
Shqipëria ka dënuar sulmin e fundit të Rusisë ndaj Ukrainës.
Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme thuhet se "Shqipëria dënon me forcë sulmin e Rusisë gjatë natës ndaj Kievit".
"Jemi thellësisht të trishtuar nga humbjet e shkaktuara dhe shprehim solidaritet të plotë me Ukrainën", theksohet në reagim.
Të sugjeruara
Ukraina njoftoi të dielën se Rusia lëshoi një rekord prej 818 dronësh dhe raketash gjatë natës ndaj territorit të saj.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë