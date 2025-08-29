RAJONI
Shqipëri: Numri i aksidenteve rrugore u ul me 16 për qind në gjashtëmujorin e parë të 2025
Në korrik 2025, në Shqipëri janë regjistruar 131 aksidente rrugore, ku kanë mbetur të aksidentuar 194 persona, sipas të dhënave të INSTAT.
29 Gusht 2025

Gjatë periudhës janar–korrik 2025, numri i aksidenteve rrugore është ulur me 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, njofton Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT).

Sipas të dhënave të fundit, 89,3% e aksidenteve janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesit të mjetit, ndërsa grupmosha më e prekur është 25–34 vjeç, duke përbërë 28,2% të aksidenteve.


Në muajin korrik, numri më i lartë i aksidenteve është regjistruar të martën (19,8%), ndërsa më i ulëti ka qenë të premten (9,2%). Orari më i rrezikshëm ka rezultuar të jetë 08:00 – 12:00, me 28,2% të aksidenteve të ndodhura gjatë kësaj periudhe.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
