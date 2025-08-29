29 Gusht 2025
Gjatë periudhës janar–korrik 2025, numri i aksidenteve rrugore është ulur me 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, njofton Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT).
Sipas të dhënave të fundit, 89,3% e aksidenteve janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesit të mjetit, ndërsa grupmosha më e prekur është 25–34 vjeç, duke përbërë 28,2% të aksidenteve.
Në muajin korrik, numri më i lartë i aksidenteve është regjistruar të martën (19,8%), ndërsa më i ulëti ka qenë të premten (9,2%). Orari më i rrezikshëm ka rezultuar të jetë 08:00 – 12:00, me 28,2% të aksidenteve të ndodhura gjatë kësaj periudhe.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë