Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, tha se mohimi i drejtësisë ndaj viktimave të luftës së fundit, në fakt paraprihet nga mohimi i krimeve të kryera nga Serbia, që e bën Beogradi zyrtar.
29 Gusht 2025

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, bashkë me presidenten e vendit, Vjosa Osmani Sadriu, kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Dimal Basha, anëtarë të Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur dhe familjarë të të zhdukurve me dhunë gjatë luftës në Kosovë, kanë bërë homazhe te Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.

Siç njofton Zyra e Kryeministrit, Kurti pas homazheve tha se 1.584 njerëz të Kosovës ende mungojnë.

"Fati i tyre duhet të zbardhet sa më parë dhe për këtë institucionet e shtetit tonë po bëjnë maksimumin. Në vitin e kaluar kemi gërmuar e gjurmuar në 23 lokacione të ndryshme, ndërkaq sivjet kemi pasur 18 aktivitete për hulumtim e për kërkim të mbetjeve mortore të më të dashurve tanë, të cilët i vrau Serbia dhe jo vetëm që i zhvarrosi, por edhe ua rrëmbeu kufomat. Në anën tjetër, gërmimet në Kozhle të Serbisë nuk kanë filluar ende, ndërkaq në Batajnicë afër Beogradit, nuk kanë rifilluar ende, paçka se u bënë dy vjet që ne e kemi edhe Marrëveshjen e Brukselit edhe Deklaratën përkatëse për këtë çështje", tha Kurti.

Tutje, Kurti tha se mohimi i drejtësisë ndaj viktimave të luftës së fundit, në fakt paraprihet nga mohimi i krimeve të kryera nga Serbia, që e bën Beogradi zyrtar.

Ai falënderoi partnerët dhe miqtë ndërkombëtarë për mbështetjen që po e japin në zbardhjen e fatit të të pagjeturve, si dhe kërkoi nga ata që të bëjnë më shumë trysni mbi pushtetin në Beograd.

Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka caktuar 30 gushtin si Ditë Ndërkombëtare e Personave të Zhdukur, për t'i nderuar viktimat e dhunës që është ushtruar ndaj njerëzve, vrasjeve dhe zhdukjeve në vendet e ndryshme të botës.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
