Ambasada e Türkiyes në Prishtinë ka organizuar një pritje zyrtare me rastin e 30 Gushtit, Ditës së Fitores dhe Ditës së Forcave të Armatosura Turke.
Në pritjen e organizuar në rezidencën e ambasadës, të organizuar nga ambasadori i Türkiyes në Prishtinë, Sabri Tunç Angılı, morën pjesë përfaqësues nga Zyra e Presidentes së Kosovës, përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit, përfaqësues të Misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), përfaqësues fetarë, përfaqësues të partive politike, kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP) Fikrim Damka, nënkryetarja e Kuvendit Fidan Brina Jılta, deputetë të Kuvendit të Kosovës, kryetarë komunash, ambasadorë dhe përfaqësues të institucioneve turke dhe lokale në vend.
Fillimisht para të pranishmëve u lexua mesazhi i presidentit Recep Tayyip Erdoğan me rastin e kësaj dite.
Ambasadori i Türkiyes në Prishtinë, Angılı, duke folur për rëndësinë e paqes, tha se motoja e diplomacisë turke është "paqe në shtëpi dhe përtej".
Duke cituar themeluesin e Republikës moderne të Türkiyes, Mustafa Kemal Atatürk, ambasadori tha se nuk ka situata të pashpresa, por vetëm njerëz të pashpresë.
Angılı tha se Türkiyes beson që një Kosovë e pavarur, demokratike dhe sovrane, nuk është një kërcënim, por e kundërta, një garanci për stabilitet të gjatë në Ballkan.
"Türkiyes do ta mbështesë gjithmonë Kosovën për ndërtimin e një shteti të fortë. Lufta jonë për pavarësi dhe procesi i shtetndërtimit do të drejtojë përpjekjet tona për ta ndihmuar Kosovën në këtë aspekt", theksoi Angılı.