Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, shënoi Ditën Botërore Humanitare të martën me një rubrikë si i ftuar special, ku përshkruhej diplomacia humanitare e Türkiyes dhe aleanca e saj e qëndrueshme me Spanjën.
Botuar nga e përditshmja spanjolle El Pais, rubrika, e titulluar "Mëshirë përtej kufijve: Aleanca e qytetërimeve dhe Diplomacisë Humanitare", tërhoqi vëmendjen ndaj krizave globale humanitare, mobilizimit të Türkiyes për të luftuar këto çështje dhe objektivave të saj të përbashkëta me Spanjën.
"Sot, realiteti i ashpër me të cilin përballemi në Ditën Botërore Humanitare është se mbi 300 milionë njerëz nuk kanë qasje në nevojat e tyre më themelore humanitare. Kjo është një e vërtetë që shqetëson ndërgjegjen e njerëzimit, duke i kërkuar të gjithë botës të veprojë me përgjegjësi", shkroi Erdoğan.
Erdogan vuri në dukje se Türkiye deri më tani ka ofruar "mbi 101.000 tonë ndihmë humanitare në Gaza dhe ka kryer një mobilizim humanitar me vlerë më shumë se 40 milionë dollarë në mbështetje të UNRWA-së", agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë.
Duke theksuar se ndihma humanitare është forma më e përparuar e diplomacisë, që buron nga një ndjenjë e thellë empatie dhe humanizmi,
Erdogan theksoi se si Türkiye dhe Spanja janë të bashkuara në trajtimin e çështjeve humanitare "si dy kombe miqësore dhe aleatë të palëkundur".
"Shpirti i solidaritetit i bashkon dy popujt në një lidhje të thellë që tejkalon kufijtë gjeografikë. Është bindja jonë e fortë se duke bashkëpunuar në përputhje me këto parime të përbashkëta, ne do të krijojmë një botë më të drejtë të fokusuar në njerëzimin dhe vlerat e tij", shkroi ai.
Presidenti turk vlerësoi gjithashtu mbështetjen e sinqertë të Spanjës për procesin e pranimit të Türkiye në BE dhe në 20-vjetorin e Aleancës së Qytetërimeve - një iniciativë e OKB-së e nënshkruar bashkërisht nga Erdoğan dhe kryeministri i atëhershëm spanjoll Jose Luis Rodriguez Zapatero - duke thënë: "Njohja jonë e diversitetit si burim pasurie dhe jo konflikti ofron një mesazh shprese dhe solidariteti për popujt e shtypur gjatë kësaj kohe krize globale".