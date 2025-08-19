Bashkëshortja e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, bëri postimin e saj të parë në NSosyal.
Numri i përdoruesve të NSosyal, i zhvilluar nga ekipi i TEKNOFEST-it dhe që më 16 gusht u njoftua se ka kaluar 1 milion përdorues, po rritet çdo ditë e më shumë.
Pas hapjes së llogarisë në NSosyal nga Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dje, edhe bashkëshortja e tij, Emine Erdoğan, iu bashkua platformës NSosyal.
Në postimin e saj të parë nga llogaria e re, Emine Erdoğan shkruan:
"Një përshëndetje nga NSosyal. Jam shumë e emocionuar që jam pjesë e rrjetit tonë social vendas, kombëtar dhe të pavarur; shpreh mirënjohjen time të pafund për të gjithë ata që ia dhuruan këtë krenari kombit tonë. Në këtë botë të sigurt digjitale që na përket neve, do të mendojmë, do të krijojmë dhe do ta formësojmë të ardhmen me vlerat tona të përbashkëta. Jemi gati për një udhëtim të ri me NSosyal."
Në postimin e Emine Erdoğanit ishin të pranishëm gjithashtu etiketa "Po fillojmë", flamuri turk dhe emoji me raketë.