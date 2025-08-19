TÜRKİYE
1 minuta leximi
Zv/presidenti turk Yılmaz do ta përfaqësojë Erdoğanin në takimin e “koalicionit të të gatshmëve”
Cevdet Yilmaz do të marrë pjesë në mbledhjen që do të drejtohet nga kryeministri britanik Keir Starmer.
Zv/presidenti turk Yılmaz do ta përfaqësojë Erdoğanin në takimin e “koalicionit të të gatshmëve”
Zv/presidenti turk Yılmaz do ta përfaqësojë Erdoğanin në takimin e “koalicionit të të gatshmëve” / AA
14 orë më parë

Zëvendëspresidenti i Türkiyes, Cevdet Yılmaz, do të marrë pjesë të martën në takimin virtual të grupit “koalicioni i gatshmëve” në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan, thanë burime zyrtare.

Takimi, i cili do të drejtohet nga kryeministri britanik Keir Starmer, do të fokusohet në rezultatet e bisedimeve për Ukrainën të mbajtura të hënën në Shtëpinë e Bardhë, ku u mblodhën presidenti amerikan Donald Trump, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe liderë evropianë.

Nisma udhëhiqet nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, dhe parashikon dërgimin e trupave paqeruajtëse nga disa vende evropiane dhe të NATO-s në Ukrainën pasluftës.

Të sugjeruara

Trump të hënën deklaroi se liderët diskutuan mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe se administrata e tij ka nisur përgatitjet për një takim mes presidentit Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelenskyyt, si dhe për një samit trilateral ku ai vetë do të marrë pjesë.

Takimi në Uashington pasoi samitin mes Trump dhe Putin në shtetin amerikan të Alaskës, që kishte për qëllim përfundimin e luftës në Ukrainë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us