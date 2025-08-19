Zëvendëspresidenti i Türkiyes, Cevdet Yılmaz, do të marrë pjesë të martën në takimin virtual të grupit “koalicioni i gatshmëve” në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan, thanë burime zyrtare.
Takimi, i cili do të drejtohet nga kryeministri britanik Keir Starmer, do të fokusohet në rezultatet e bisedimeve për Ukrainën të mbajtura të hënën në Shtëpinë e Bardhë, ku u mblodhën presidenti amerikan Donald Trump, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe liderë evropianë.
Nisma udhëhiqet nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, dhe parashikon dërgimin e trupave paqeruajtëse nga disa vende evropiane dhe të NATO-s në Ukrainën pasluftës.
Trump të hënën deklaroi se liderët diskutuan mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe se administrata e tij ka nisur përgatitjet për një takim mes presidentit Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelenskyyt, si dhe për një samit trilateral ku ai vetë do të marrë pjesë.
Takimi në Uashington pasoi samitin mes Trump dhe Putin në shtetin amerikan të Alaskës, që kishte për qëllim përfundimin e luftës në Ukrainë.