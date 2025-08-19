TÜRKİYE
Ministri i Jashtëm turk diskuton për Gazën dhe Ukrainën me homologët gjermanë dhe britanikë
Hakan Fidan zhvillon biseda të ndara telefonike me David Lammy dhe Johann Wadephul, thonë burime diplomatike turke.
11 orë më parë

Ministri i Jashtëm i Türkiye, Hakan Fidan, të martën ka diskutuar zhvillimet më të fundit rreth luftës në Ukrainë dhe situatës në Gaza në biseda të ndara telefonike me homologët e tij nga Gjermania dhe Britania e Madhe, kanë bërë të ditur burime diplomatike turke.

Në bisedat e Fidanit me Sekretarin e Jashtëm britanik David Lammy dhe Ministrin e Jashtëm gjerman Johann Wadephul është trajtuar edhe rezultati i takimeve të fundit të mbajtura në Alaskë dhe Uashington për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës.

Bisedat po ashtu kanë adresuar situatën aktuale në Gaza dhe progresin në negociatat për armëpushim.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
