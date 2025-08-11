Moldavia të hënën dënoi deklaratat e autoriteteve ruse që akuzojnë Chisinaun për përgatitjen e mashtrimit zgjedhor në zgjedhjet parlamentare të ardhshme të vendit muajin e ardhshëm.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Moldavisë tha se “dënon fuqishëm” deklaratat e fundit të zyrtarëve rusë, të cilat sipas saj akuzuan Chisinaun për përgatitje të “falsifikimit të votave” për zgjedhjet përmes diasporës së vendit.
“Deklarata të tilla përfaqësojnë një ndërhyrje të re të papranueshme në punët e brendshme të vendit tonë dhe janë pjesë e një fushate dezinformimi që synon të ndikojë në proceset zgjedhore dhe të njollosë komunitetet e moldavëve jashtë vendit”, thuhet në deklaratë.
Më tej, në deklaratë theksohet se autoritetet moldave janë të përqendruara në organizimin e votimit të ardhshëm “në mënyrë demokratike, transparente dhe në përputhje me kuadrin ligjor”, dhe po punojnë për të siguruar që qytetarët moldavë, përfshirë ata jashtë vendit, të mund të votojnë lirshëm dhe pa ndikime të jashtme.
“Republika e Moldavisë riafirmon angazhimin e saj të palëkundur ndaj vlerave demokratike dhe refuzon çdo përpjekje të jashtme për të minuar proceset zgjedhore dhe stabilitetin e shtetit”, shtohet më tej.
Më 30 korrik, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, akuzoi autoritetet moldave për tërheqjen e një “vije ndarëse” midis qytetarëve të saj dhe “vendosjen e tyre kundër njëri-tjetrit,” duke cituar numrin e kufizuar të qendrave të votimit të planifikuara të hapen në Rusi për votimet e ardhshme, krahasuar me ato në vendet perëndimore.
“Me keqardhje pranojmë se të drejtat zgjedhore të shumë moldavëve po shtypen dhe shkelen,” tha gjithashtu zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, mbi këtë çështje gjatë një konference me gazetarët të po asaj dite.
Një listë paraprake e publikuar në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Moldavisë tregon se dy qendra votimi do të hapen në Rusi për zgjedhjet, të dyja të planifikuara të vendosen në Ambasadën e Moldavisë në Moskë.
Lista përfundimtare e qendrave të votimit që do të hapen do të përcaktohet jo më vonë se 24 gushti, theksoi komisioni në faqen e tij.
Partia e Veprimit dhe Solidaritetit e Presidentes moldave Maia Sandu, e cila mban shumicën në parlament, pritet të përballet me një bllok të bashkuar opozitar të formuar nga katër parti në votimet e 28 shtatorit.
Në fund të muajit të kaluar, Sandu akuzoi Rusinë për planifikim të ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare me qëllim marrjen e kontrollit politik, gjë që Moska e ka mohuar.