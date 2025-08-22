RAJONI
1 minuta leximi
Në korrik mbi 1,82 milion shtetas të huaj hynë në Shqipëri
Instituti i Statistikave të Shqipërisë raporton se në 99 për qind të rasteve, hyrjet e shtetasve të huaj kanë qenë për pushime dhe turizëm, me një rritje prej 0,2 për qind krahasuar me periudhën e njëjtët të vitit të kaluar (korrik 2024).
Në korrik mbi 1,82 milion shtetas të huaj hynë në Shqipëri
Në korrik mbi 1,82 milion shtetas të huaj hynë në Shqipëri / Reuters
16 orë më parë

Gjatë muajit korrik 2025, mbi 1,82 milion shtetas të huaj kanë hyrë në Shqipëri, me një rritje me 0,4 për qind.

Sipas INSTAT-it, gjatë muajit korrik, në territorin Shqipërisë janë regjistruar 2.663.010 hyrje të shtetasve shqiptarë dhe atyre të huaj, duke shënuar një rritje prej 1,5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

Instituti i Statistikave (INSTAT) publikoi së fundmi raportin mbi lëvizjet e shtetasve, ku evidenton se, në korrik, 95 për qind e hyrjeve të shtetasve të huaj janë nga kontinenti Evropian.

Të sugjeruara

INSTAT-i raporton se në 99 për qind të rasteve, hyrjet e shtetasve të huaj kanë qenë për pushime dhe turizëm, me një rritje prej 0,2 për qind krahasuar me periudhën e njëjtët të vitit të kaluar (korrik 2024). Ndërkohë, hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë shënuar një rritje domethënëse prej 15,6 për qind, duke reflektuar rritjen e interesit për Shqipërinë edhe në aspektin ekonomik.



BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us