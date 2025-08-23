RAJONI
Piktorët boshnjakë shfaqin bukuritë arkitekturore dhe natyrore të vendit në kanavacat e tyre
Duke marrë pjesë në këtë aktivitet, i cili synon ta rrisë potencialin turistik të vendit, piktorët vendas pikturuan ndërtesa historike dhe bukuri natyrore në qytete, veçanërisht të Sarajevës.
23 Gusht 2025

Në kryeqytetin e Bosnjë e Hercegovinës, Sarajevë, u mblodhën piktorët për të pikturuar imazhe të bukurisë arkitekturore dhe natyrore të vendit.

Artistët, të cilët u mblodhën në një aktivitet të organizuar nga Ministria e Kulturës dhe Sportit e Kantonit të Sarajevës, Shoqata e Turizmit e Kantonit të Sarajevës dhe Bashkia Qendrore, ngritën një punishte në Rrugën Radiceva.

Duke marrë pjesë në këtë aktivitet, i cili synon të rrisë potencialin turistik të vendit, piktorët vendas pikturuan ndërtesa historike dhe bukuri natyrore në qytete, veçanërisht të Sarajevës.

Veprat e piktorëve me vaj kanë tërhequr interes të konsiderueshëm nga banorët vendas dhe turistët.

Në aktivitet morën pjesë piktorët e njohur Dzeko Hodziq, Dzevdet Nikoceviq, Izet Aleckoviq, Edin Numankadiq, Muhamed Pjevo, Senad Pepiq, Rebeka Abdagiq, Adis Lukac, Safet Begiq, Elma Aliq Sobot, Aleksandra Kokotoviq, Amir Kurtagiq dhe Safet Zec.

Veprat e artistëve do të ekspozohen në një ekspozitë në kopshtin e Muzeut Boshnjak të Letërsisë dhe Arteve Teatrale.


