Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi të hënën se ai dhe princi saudit Mohammed bin Salman ranë dakord të koordinojnë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të përfunduar luftën me Rusinë, pas bisedave të fundit.
Zelenskyy i informoi princin mbi kontaktet diplomatike të Ukrainës dhe theksoi se “tani është momenti kur ekziston një shans real për të arritur paqe”, por që ajo duhet të jetë “e vërtetë dhe e qëndrueshme” me garanci sigurie për Ukrainën dhe Evropën.
Ai tha se të dy palët bien dakord që asnjë vendim nuk duhet të merret pa Ukrainën dhe vendet evropiane, dhe falënderoi liderin saudit për mbështetjen e tij “absolutisht të qartë” për këtë qëndrim dhe gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet për paqe.
Gjithashtu diskutuan projekte të përbashkëta për të forcuar marrëdhëniet bilaterale, me ekipet e tyre që do të punojnë për detajet.
Arabia Saudite ka organizuar raunde të mëparshme të bisedimeve ndërkombëtare për Ukrainën, duke synuar të luajë një rol ndërmjetësues në përfundimin e konfliktit.