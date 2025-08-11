POLITIKË
1 minuta leximi
Zelenskyy dhe princi saudit bien dakord për koordinim të përpjekjeve për paqe me Rusinë
Presidenti ukrainas thekson se paqja “e vërtetë dhe e qëndrueshme” duhet të përfshijë garanci sigurie për Evropën.
Zelenskyy dhe princi saudit bien dakord për koordinim të përpjekjeve për paqe me Rusinë
Zelenskyy dhe princi saudit bien dakord për koordinim të përpjekjeve për paqe me Rusinë / AP
11 Gusht 2025

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi të hënën se ai dhe princi saudit Mohammed bin Salman ranë dakord të koordinojnë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të përfunduar luftën me Rusinë, pas bisedave të fundit.

Zelenskyy i informoi princin mbi kontaktet diplomatike të Ukrainës dhe theksoi se “tani është momenti kur ekziston një shans real për të arritur paqe”, por që ajo duhet të jetë “e vërtetë dhe e qëndrueshme” me garanci sigurie për Ukrainën dhe Evropën.

Ai tha se të dy palët bien dakord që asnjë vendim nuk duhet të merret pa Ukrainën dhe vendet evropiane, dhe falënderoi liderin saudit për mbështetjen e tij “absolutisht të qartë” për këtë qëndrim dhe gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet për paqe.

Të sugjeruara

Gjithashtu diskutuan projekte të përbashkëta për të forcuar marrëdhëniet bilaterale, me ekipet e tyre që do të punojnë për detajet.

Arabia Saudite ka organizuar raunde të mëparshme të bisedimeve ndërkombëtare për Ukrainën, duke synuar të luajë një rol ndërmjetësues në përfundimin e konfliktit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us