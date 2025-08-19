LUFTA NË GAZA
Bombardime të reja izraelite vrasin 18 palestinezë në Gazën e shkatërruar
Izraeli ka vrarë më shumë se 62.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
17 orë më parë

Të paktën 18 palestinezë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në sulmet e reja izraelite në të gjithë Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta që nga agimi i së martës, raportoi agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa.

Në Khan Younis, dy palestinezë, përfshirë një vajzë të vogël, u vranë kur forcat izraelite goditën një tendë që strehonte familje të zhvendosura pranë Kolegjit Universitar.

Katër palestinezë të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën pas një bombardimi izraelit të një tendë zhvendosjeje në al-Mawasi, në perëndim të Khan Younis.

Në Deir al-Balah të Gazës qendrore, Spitali i Martirëve Al-Aksa raportoi se mori pesë trupa dhe disa persona të plagosur pas një sulmi në një tendë zhvendosjeje në zonën al-Bassa.

Pesë persona të tjerë u vranë kur forcat izraelite shënjestruan civilët pranë vendit Kissufim në juglindje të Deir al-Balah, tha spitali më vonë.

Në Qytetin e Gazës, dy trupa dhe 53 të plagosur u sollën në Kompleksin Mjekësor Shifa pasi bombardimet izraelite goditën turmat që prisnin ndihmë në zonën Zikim në veriperëndim të Beit Lahia, në pjesën veriore të enklavës.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
