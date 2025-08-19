17 orë më parë
Të martën, Türkiye përkujtoi punonjësit humanitarë që humbën jetën duke “shërbyer pa interes” në të gjithë botën.
“Më 19 gusht, në Ditën Botërore Humanitare, ne përkujtojmë punonjësit humanitarë që humbën jetën duke shërbyer pa interes në pjesë të ndryshme të botës”, tha Ministria e Jashtme turke në platformën sociale NSosyal.
“483 punonjës humanitarë, përfshirë 320 punonjës të UNRWA-së, janë vrarë nga Izraeli në Gaza që nga viti 2023. Fatkeqësisht, viti 2024 është viti në të cilin është vrarë numri më i lartë i personelit humanitar të regjistruar ndonjëherë”, shtoi ajo.
Të sugjeruara
“Türkiye vazhdon të ofrojë ndihmë humanitare për ata që kanë nevojë në të gjithë botën dhe punon për mbrojtjen e punonjësve të ndihmës humanitare”, tha ministria.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë