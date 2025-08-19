LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Türkiye shënon Ditën Botërore Humanitare
“Më 19 gusht, në Ditën Botërore Humanitare, ne përkujtojmë punonjësit humanitarë që humbën jetën duke shërbyer pa interes në pjesë të ndryshme të botës”, tha Ministria e Jashtme turke në platformën sociale NSosyal.
Türkiye shënon Ditën Botërore Humanitare
Türkiye shënon Ditën Botërore Humanitare / AA
17 orë më parë

Të martën, Türkiye përkujtoi punonjësit humanitarë që humbën jetën duke “shërbyer pa interes” në të gjithë botën.

“Më 19 gusht, në Ditën Botërore Humanitare, ne përkujtojmë punonjësit humanitarë që humbën jetën duke shërbyer pa interes në pjesë të ndryshme të botës”, tha Ministria e Jashtme turke në platformën sociale NSosyal.

“483 punonjës humanitarë, përfshirë 320 punonjës të UNRWA-së, janë vrarë nga Izraeli në Gaza që nga viti 2023. Fatkeqësisht, viti 2024 është viti në të cilin është vrarë numri më i lartë i personelit humanitar të regjistruar ndonjëherë”, shtoi ajo.

Të sugjeruara

“Türkiye vazhdon të ofrojë ndihmë humanitare për ata që kanë nevojë në të gjithë botën dhe punon për mbrojtjen e punonjësve të ndihmës humanitare”, tha ministria.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us