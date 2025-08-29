29 Gusht 2025
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se realiteti i gjenocidit në Gaza është njohur nga bota, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po “përpiqet ta mbulojë atë”.
Në një intervistë me një kanal televiziv turk, Fidan tha se çështja e Palestinës është një “plagë që rrjedh gjak” për gjithë botën dhe kërkoi të ndalet uria e shkaktuar nga Izraeli në Gaza.
Duke theksuar se SHBA-ja ndryshoi qëndrimin e saj ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza, Fidan tha se Washingtoni nuk po “e mbron më hapur” Tel Avivin.
Duke vënë në dukje brutalitetin e Izraelit në enklavën palestineze, Fidan tha se qeverisë së Netanyahut nuk i intereson asnjë vlerë humanitare.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë