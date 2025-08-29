TÜRKİYE
Ministri i Jashtëm turk: ​​Netanyahu po përpiqet ta mbulojë gjenocidin në Gaza
Duke vënë në dukje brutalitetin e Izraelit në enklavën palestineze, Fidan tha se qeverisë së Netanyahut nuk i intereson asnjë vlerë humanitare.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se realiteti i gjenocidit në Gaza është njohur nga bota, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po “përpiqet ta mbulojë atë”.

Në një intervistë me një kanal televiziv turk, Fidan tha se çështja e Palestinës është një “plagë që rrjedh gjak” për gjithë botën dhe kërkoi të ndalet uria e shkaktuar nga Izraeli në Gaza.

Duke theksuar se SHBA-ja ndryshoi qëndrimin e saj ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza, Fidan tha se Washingtoni nuk po “e mbron më hapur” Tel Avivin.

Duke vënë në dukje brutalitetin e Izraelit në enklavën palestineze, Fidan tha se qeverisë së Netanyahut nuk i intereson asnjë vlerë humanitare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
