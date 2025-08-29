Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, theksoi miqësinë e qëndrueshme mes Türkiyes dhe Japonisë, duke e quajtur atë një “urë zemrash” më të fortë se dokumentet zyrtare dhe të ushqyer nga historia dhe ndërgjegjja e njerëzimit.
Në një artikull me autorësi të tij, të botuar të premten si në japonishte ashtu edhe në anglishte në Nikkei Shimbun, një nga gazetat kryesore të Japonisë, Erdoğan u ndal te rrënjët historike të marrëdhënieve dypalëshe, duke përmendur tragjedinë e vitit 1890 të fregatës Ertuğrul pranë brigjeve të Kushimotos si simbol dhembshurie dhe mbështetjeje të ndërsjellë.
“Ky ditë tragjike la një gjurmë të thellë në kujtesën tonë dhe e vendosi marrëdhënien mes vendeve tona mbi një bazë humane,” tha Erdoğan, duke kujtuar ndihmën që Japonia dha pas fatkeqësisë.
Ai theksoi se me kalimin e viteve, miqësia është zgjeruar në shumë fusha, përfshirë infrastrukturën, teknologjinë, arsimin dhe kulturën. Projekte si Marmaray, Ura Osmangazi, Ura Fatih Sultan Mehmet dhe Ura e Bririt të Artë janë shembuj të bashkëpunimit mes vendosmërisë turke dhe inxhinierisë japoneze.
“Këto vepra nuk përbëhen vetëm prej çeliku dhe betoni,” tha Erdoğan. “Secila është një simbol i vizionit, i aleancës dhe i lidhjes së sinqertë mes kombeve tona.”
Diplomacia humanitare e Erdoğanit
Diplomacia humanitare është në qendër të vizionit të Erdoğanit. Ai vuri në dukje afritë e thella kulturore dhe respektin e ndërsjellë mes popujve të Türkiyes dhe Japonisë, duke i përshkruar si shoqëri që “nuk rrinë të heshtura përballë vuajtjes, që shtrijnë dorën e ndihmës për ata që kanë nevojë dhe që e vendosin dinjitetin njerëzor në radhë të parë.”
Erdoğan theksoi se organizatat e shoqërisë civile dhe agjencitë e zhvillimit në të dyja vendet kanë punuar prej kohësh krah për krah, duke përmendur projektet e realizuara nga TIKA dhe JICA si shembuj.
Duke iu kthyer krizave humanitare aktuale, Erdoğan tërhoqi vëmendjen te Palestina dhe Gaza, duke e përshkruar situatën atje si “një nga provat më të rënda të ndërgjegjes së njerëzimit.”
Ai nënvizoi agresionet ushtarake të Izraelit, të cilat kanë lënë spitale jashtë funksioni, qytete të shkatërruara dhe miliona njerëz të privuar nga nevojat më bazike.
Thirrje për armëpushim në Gaza
Erdoğan tha se Türkiye do të vazhdojë të avokojë për një armëpushim dhe për sigurimin e ndihmës humanitare të pakushtëzuar, duke theksuar se “zëri ynë duhet të jetë më i fortë dhe ndikimi ynë më i gjerë.”
Ai vlerësoi përkushtimin e Japonisë ndaj paqes, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe ndjeshmërinë humanitare, duke pohuar se kombinimi i qasjes japoneze me ndikimin rajonal dhe kapacitetin ndihmës të Türkiye-s mund të krijojë një “partneritet të dinjitetshëm dhe të fuqishëm.”
Erdoğan bëri thirrje për përpjekje për të siguruar armëpushimin, për të organizuar ndihma humanitare, për të mbështetur arsimin dhe shëndetin e fëmijëve dhe për të ndjekur një zgjidhje të drejtë me dy shtete.
“Miqësia mes Türkiyes dhe Japonisë nuk është vetëm një kujtim i bukur i së kaluarës; ajo është gjithashtu një mundësi e madhe për të kapërcyer krizat e së tashmes,” tha ai.
Erdoğan u bëri thirrje gjithashtu vendeve të tjera të komunitetit ndërkombëtar të tregojnë solidaritet kundër shtypjes dhe ta kthejnë këtë solidaritet në veprime të prekshme për ta forcuar paqen, drejtësinë dhe njerëzimin.