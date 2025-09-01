Presidentja Sllovene Natasha Pirc Musar i ka bërë thirrje Kroacisë ta njohë Palestinën, duke theksuar se një zgjidhje me dy shtete nuk mund të mbështetet nëse të dyja palët nuk njihen.
Në margjinat e Forumit Strategjik të Bledit, Presidentja sllovene hodhi poshtë kritikat se njohja do të thotë legjitimim i Hamasit, duke theksuar se "të gjithë i kanë dënuar" veprimet e lëvizjes militante palestineze që sundon Rripin e Gazës.
Megjithatë, mbështetja e një zgjidhjeje me dy shtete, që është qëndrimi zyrtar i Bashkimit Evropian, por edhe i Kroacisë, nuk ka kuptim nëse të dyja vendet nuk njihen, theksoi Pirc Musar.
"Mendoj se ky është një hap i vogël drejt arritjes së asaj zgjidhjeje me Palestinën dhe Izraelin si dy shtete të pavarura. Nuk shoh ndonjë mënyrë tjetër, duhet të arrijmë njohjen dhe pastaj të bëjmë gjithçka që duhet bërë në nivel ndërkombëtar", tha ajo në një deklaratë të raportuar nga HINA. E pyetur nëse ky ishte edhe një mesazh për Kroacinë, qeveria e së cilës ende nuk e ka njohur Palestinën, presidentja sllovene u përgjigj pozitivisht.
"Mendoj se të gjitha vendet në botë duhet ta njohin Palestinën", theksoi ajo, duke shtuar:
"Palestina duhet të jetë e pavarur, duhet të jetojë jetën e vet dhe njerëzit atje kanë nevojë për dinjitet. Ne duhet të tregojmë zemrën që shpresoj se ende ekziston tek politikanët".
Sllovenia e njohu Palestinën në qershor të vitit të kaluar, duke iu bashkuar Spanjës dhe Norvegjisë, të cilat gjithashtu vendosën ta bënin këtë pas fillimit të luftës në Gaza.
Franca, Australia dhe Mbretëria e Bashkuar njoftuan se do ta njihnin Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Sipas ministrit të jashtëm palestinez, edhe një duzinë vendesh të tjera kanë ndërmend ta bëjnë këtë.
Sllovenia ka vendosur gjithashtu një embargo për eksportet e armëve në Izrael, importet e produkteve nga vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara dhe ka shpallur dy ministra të ekstremit të djathtë në qeverinë izraelite "persona non grata". Qëndrimi i qeverisë kroate është se para njohjes, duhet të arrihet një zgjidhje politike e qëndrueshme afatgjatë me dy shtete dhe fuqizimi i atyre aktorëve politikë që janë demokratikë, të besueshëm dhe mund të mbajnë pushtet funksional, tha më parë kryeministri Andrej Plenkoviq. Me fjalë të tjera, sipas qeverisë, njohja ka kuptim vetëm kur mund të zbatohet.
Nga ana tjetër, presidenti kroat Zoran Millanoviq mbështet fuqimisht njohjen e Palestinës nga Kroacia dhe javën e kaluar i bëri thirrje qeverisë ta fillojë këtë procedurë në Parlament.