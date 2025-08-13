Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, do të vizitojë Katarin më 13-14 gusht, sipas burimeve diplomatike.
Takimet e Fidan në Katar pritet të adresojnë partneritetin strategjik në rritje mes Ankarasë dhe Dohas në të gjitha fushat, si dhe të diskutohen mundësi të reja bashkëpunimi në periudhën e ardhshme, thanë burimet.
Gjithashtu, takimet pritet të mbulojnë përgatitjet për sesionin e 11-të të Komitetit të Lartë Strategjik, që është planifikuar të mbahet në Doha këtë vit, nën kryesimin e Presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, dhe Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, si dhe konsultimet për çështje rajonale, veçanërisht Gazën dhe Sirinë.
Hapat e fundit të ndërmarrë nga komuniteti ndërkombëtar drejt njohjes së Shtetit të Palestinës pritet të vlerësohen gjatë bisedimeve, gjatë të cilave Fidan pritet të përsërisë se Türkiye mirëpret përpjekjet e ndërmjetësimit të Katarit, të cilat po zhvillohen në bashkëpunim me Egjiptin dhe ShBA-në për të siguruar një armëpushim në Gaza, dhe se Ankaraja është e gatshme të mbështesë çdo nismë konstruktive.
Vizita e Fidan në Katar pritet gjithashtu të përfshijë diskutime mbi gjendjen aktuale të bisedimeve për arritjen e një armëpushimi në Gaza, hapat që mund të ndërmerren për të ndalur sulmet çnjerëzore të Izraelit në Gaza dhe masat për të avancuar zgjidhjen me dy shtete.
Si Kryetar aktual i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Fidan pritet gjithashtu të shkëmbejë mendime mbi takimin e ardhshëm të OBI-së, i cili do të mblidhet me nismën e Türkiyes.
Gjatë takimeve, Fidan pritet gjithashtu të vlerësojë përpjekjet e përbashkëta të Türkiyes dhe Katarit për të vendosur stabilitet dhe siguri në Siri dhe projektet e mundshme të bashkëpunimit që mund të zbatohen së bashku.
Ai gjithashtu pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve të përbashkëta për ndërtimin e kapaciteteve në Siri dhe të theksojë se përpjekjet e disa aktorëve, veçanërisht Izraelit, për të penguar stabilizimin e Sirisë, nuk duhet të tolerohen.
Fidan do ta vizitojë Katarin për herë të tretë këtë vit, pas vizitave të 27 prillit dhe 2-3 shkurtit. Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vizitoi gjithashtu Türkiyen më herët këtë vit, duke marrë pjesë në Sesionin e 51-të të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-t në Istanbul në qershor dhe në Forumin e Diplomacisë në Antalia në prill.
Marrëdhëniet dypalëshe
Komiteti i Lartë Strategjik, i cili përbën kuadrin institucional më të lartë të marrëdhënieve Türkiye-Katar, zhvillohet çdo vit që nga viti 2015 nën bashkëkryesimin e Presidentit Erdoğan dhe Emirit Al Thani, duke alternuar vendin pritës mes dy shteteve. Deri më sot, janë mbajtur 10 takime, duke rezultuar në nënshkrimin e 107 marrëveshjeve që mbulojnë të gjitha fushat e bashkëpunimit dypalësh.
Takimi më i fundit i Komitetit të Lartë Strategjik u mbajt në Ankara më 14 nëntor 2024, ndërsa sesioni i ardhshëm pritet të zhvillohet në Doha më vonë këtë vit.
Bashkëpunimi midis Türkiyes dhe Katarit vazhdon të forcohet në shumë fusha, përfshirë tregtinë, investimet, kontraktimin, turizmin dhe energjinë.