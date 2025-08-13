TÜRKİYE
3 minuta leximi
Ministri i Jashtëm i Türkiyes në një vizitë 2-ditore në Katar
Takimet e Hakan Fidan më 13-14 gusht në Katar pritet të trajtojnë partneritetin strategjik në rritje mes Ankarasë dhe Dohas në të gjitha fushat, si dhe të diskutohen rrugë të reja bashkëpunimi në periudhën e ardhshme.
Ministri i Jashtëm i Türkiyes në një vizitë 2-ditore në Katar
Ministri i Jashtëm i Türkiyes në një vizitë 2-ditore në Katar / Reuters
13 Gusht 2025

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, do të vizitojë Katarin më 13-14 gusht, sipas burimeve diplomatike.

Takimet e Fidan në Katar pritet të adresojnë partneritetin strategjik në rritje mes Ankarasë dhe Dohas në të gjitha fushat, si dhe të diskutohen mundësi të reja bashkëpunimi në periudhën e ardhshme, thanë burimet.

Gjithashtu, takimet pritet të mbulojnë përgatitjet për sesionin e 11-të të Komitetit të Lartë Strategjik, që është planifikuar të mbahet në Doha këtë vit, nën kryesimin e Presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, dhe Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, si dhe konsultimet për çështje rajonale, veçanërisht Gazën dhe Sirinë.

Hapat e fundit të ndërmarrë nga komuniteti ndërkombëtar drejt njohjes së Shtetit të Palestinës pritet të vlerësohen gjatë bisedimeve, gjatë të cilave Fidan pritet të përsërisë se Türkiye mirëpret përpjekjet e ndërmjetësimit të Katarit, të cilat po zhvillohen në bashkëpunim me Egjiptin dhe ShBA-në për të siguruar një armëpushim në Gaza, dhe se Ankaraja është e gatshme të mbështesë çdo nismë konstruktive.

Vizita e Fidan në Katar pritet gjithashtu të përfshijë diskutime mbi gjendjen aktuale të bisedimeve për arritjen e një armëpushimi në Gaza, hapat që mund të ndërmerren për të ndalur sulmet çnjerëzore të Izraelit në Gaza dhe masat për të avancuar zgjidhjen me dy shtete.

Si Kryetar aktual i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Fidan pritet gjithashtu të shkëmbejë mendime mbi takimin e ardhshëm të OBI-së, i cili do të mblidhet me nismën e Türkiyes.

Të sugjeruara

Gjatë takimeve, Fidan pritet gjithashtu të vlerësojë përpjekjet e përbashkëta të Türkiyes dhe Katarit për të vendosur stabilitet dhe siguri në Siri dhe projektet e mundshme të bashkëpunimit që mund të zbatohen së bashku. 

Ai gjithashtu pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve të përbashkëta për ndërtimin e kapaciteteve në Siri dhe të theksojë se përpjekjet e disa aktorëve, veçanërisht Izraelit, për të penguar stabilizimin e Sirisë, nuk duhet të tolerohen.

Fidan do ta vizitojë Katarin për herë të tretë këtë vit, pas vizitave të 27 prillit dhe 2-3 shkurtit. Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vizitoi gjithashtu Türkiyen më herët këtë vit, duke marrë pjesë në Sesionin e 51-të të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-t në Istanbul në qershor dhe në Forumin e Diplomacisë në Antalia në prill.

Marrëdhëniet dypalëshe
Komiteti i Lartë Strategjik, i cili përbën kuadrin institucional më të lartë të marrëdhënieve Türkiye-Katar, zhvillohet çdo vit që nga viti 2015 nën bashkëkryesimin e Presidentit Erdoğan dhe Emirit Al Thani, duke alternuar vendin pritës mes dy shteteve. Deri më sot, janë mbajtur 10 takime, duke rezultuar në nënshkrimin e 107 marrëveshjeve që mbulojnë të gjitha fushat e bashkëpunimit dypalësh.

Takimi më i fundit i Komitetit të Lartë Strategjik u mbajt në Ankara më 14 nëntor 2024, ndërsa sesioni i ardhshëm pritet të zhvillohet në Doha më vonë këtë vit.

Bashkëpunimi midis Türkiyes dhe Katarit vazhdon të forcohet në shumë fusha, përfshirë tregtinë, investimet, kontraktimin, turizmin dhe energjinë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Shqipëri, Edi Rama: Situata me zjarret e përmirësuar falë sakrificave të strukturave shtetërore
SHBA përkohësisht lehtësoi disa sanksione financiare ndaj Rusisë para takimit Trump–Putin
Për tre ditë, Izraeli shkatërroi mbi 300 shtëpi në lagjen Zeitoun në Gaza
Nënat izraelite mbajnë një shfaqje me drita për pengjet pranë kufirit të Gazës
Jordania dënon komentet e Netanyahut për “Izraelin e Madh”
Hamas i gatshëm të kthehet “shpejt” në bisedimet për armëpushim në Gaza
Robotë humanoidë me inteligjencë artificiale zhvillojnë ndeshjen e parë të futbollit në Kinë
Tiranë, protestë kundër gjenocidit izraelit në Gaza
Zjarret në Shqipëri: 14 persona të identifikuar për zjarrvënie në 24 orët e fundit, 10 në pranga
Trump paralajmëron “pasoja shumë të rënda” nëse Putin nuk pranon t'i japë fund luftës
Zv/kryeministri Bislimi pret në takim në Prishtinë përfaqësues nga Lugina e Preshevës
Kancelari gjerman: Interesat evropiane dhe ukrainase duhet të mbrohen në samitin në Alaskë
Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete
UNRWA: Mbi 100 fëmijë kanë vdekur nga uria në Gazën e rrethuar
Palestinezët në Khan Younis luftojnë për ujë të pastër nën bllokadën izraelite
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us