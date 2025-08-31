Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, i bëri thirrje botës të ndjekë paqen, drejtësinë dhe bashkëpunimin në një artikull të publikuar në një nga mediat kryesore kineze, People’s Daily.
Me titullin “Një Rrugë e Përbashkët drejt Paqes dhe Drejtësisë”, Erdoğan tha të dielën se Türkiye mbetet e përkushtuar ndaj ndërtimit të urave midis qytetërimeve, ruajtjes së dialogut dhe zgjidhjes së krizave përmes diplomacisë dhe komunikimit.
Duke iu referuar Iniciativës për Drithërat e Detit të Zi, presidenti turk vuri në dukje rolin e Türkiyes në mbrojtjen e sigurisë ushqimore globale gjatë luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Türkiye ka organizuar disa takime midis delegacioneve ruse dhe ukrainase për bisedime paqësore, të cilat kanë ndihmuar në lehtësimin e korridoreve humanitare dhe shkëmbimin e të burgosurve.
“Udhëhequr nga parimi që ‘Nuk ka fitues në luftë dhe as humbës në një paqe të drejtë’, ne vazhdojmë të ndjekim diplomacinë tonë të paqes me durim,” shkroi Erdogan në gazetën kineze.
“Palestina e pavarur është e rëndësishme për paqen rajonale”
Presidenti Erdogan kritikoi gjithashtu sistemin aktual ndërkombëtar për dështimin në mbrojtjen e civilëve, duke përmendur luftën gjenocidiale të Izraelit në Gaza si një shqetësim serioz për të drejtat e njeriut. “Ngjarjet që po zhvillohen në Gaza, duke përfshirë brutalitetin dhe gjenocidin e kryer nga Izraeli, janë disa nga shembujt më të spikatur të kësaj realiteti. Qëndrimi i Türkiyes ndaj Gazës është i qartë sepse njerëzit dhe të drejtat e tyre janë në qendër të politikës sonë,” tha Erdoğan.
Ai riafirmoi mbështetjen e tij për një Palestinë plotësisht të pavarur dhe sovrane brenda kufijve të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet, duke e konsideruar këtë thelbësore për stabilitetin rajonal. “Themelimi i një Shteti Palestinez është i domosdoshëm për arritjen e një paqeje të qëndrueshme në gjithë rajonin,” shtoi ai.
Erdoğan theksoi se paqja rajonale kërkon gjithashtu bashkëpunim ekonomik, projekte infrastrukturore, partneritete energjetike dhe shkëmbime kulturore për ndërtimin e besimit. Turqia do të vazhdojë të promovojë stabilitetin global përmes ndihmës humanitare, iniciativave zhvillimore dhe diplomacisë multilateralë të fokusuar në zgjidhje gjithëpërfshirëse.