TÜRKİYE
2 minuta leximi
Erdoğan mbërrin në Kinë për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait
Presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të mbajë një fjalim në seancën e zgjeruar dhe bisedime dypalëshe në Tianjin.
Erdoğan mbërrin në Kinë për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait
Erdoğan mbërrin në Kinë për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait / AA
31 Gusht 2025

 Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, mbërriti sot në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Kryetarëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) si i ftuar nderi.

Erdoğan u prit në Aeroportin Ndërkombëtar Binhai nga ministri kinez Lei Haichao, ambasadori i Turqisë në Pekin, Selcuk Unal, dhe stafi i ambasadës.

Ai u shoqërua nga zonja e parë Emine Erdoğan, ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe shefi i inteligjencës Ibrahim Kalın, së bashku me ministra dhe zyrtarë.

Erdoğan do të marrë pjesë në një darkë të shtruar sot nga presidenti kinez Xi Jinping.

Ai do të flasë në një sesion të samitit të hënën në një format të zgjeruar dhe do të zhvillojë bisedime me Jinping dhe udhëheqës të tjerë gjatë vizitës së tij në Tianjin, ka njoftuar shefi i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran.

Samiti mblidhet mes tensioneve gjeopolitike në rritje, duke përfshirë luftën e Izraelit në Rripin e Gazës, krizën e Ukrainës dhe mosmarrëveshjet ndërkombëtare për tarifat. Xi, duke shërbyer si kryesues i radhës, do të kryesojë takimin e pestë vjetor të SCO-së në Kinë.

Do të marrin pjesë udhëheqës nga më shumë se 20 vende dhe krerët e dhjetë organizatave ndërkombëtare, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, kryeministrin indian Narendra Modi, presidentin iranian Masood Pezeshkian dhe kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif.

Të sugjeruara

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dhe Sekretari i Përgjithshëm i SCO-së, Nurlan Yermekbayev, do të marrin pjesë në takimin e planifikuar për të dielën dhe të hënën.

Zgjerimi i organizatës

SCO-ja evoluoi nga mekanizmi “Pesëshja e Shangait” që përfshinte Kinën, Rusinë, Kazakistanin, Kirgistanin dhe Taxhikistanin përpara se Uzbekistani të bashkohej si anëtari i gjashtë. Sot ajo përfshin dhjetë shtete anëtare, dy vëzhgues dhe 14 partnerë dialogu në gjithë Azinë, Evropën dhe Afrikën.

Türkiye është një nga partnerët e dialogut të organizatës.

Organizata mbulon afërsisht 24 për qind të sipërfaqes tokësore globale dhe 42 për qind të popullsisë së botës, me shtetet anëtare që përbëjnë afërsisht një të katërtën e PBB-së globale dhe tregtia është rritur gati 100-fish në dy dekada.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us