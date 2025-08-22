BOTA
Hungaria akuzon Ukrainën se qëndron pas sulmeve në tubacionin Druzhba, kërkon nga BE-ja të veprojë
Ministri i jashtëm hungarez thotë se sulmet e përsëritura ndaj tubacionit Druzhba kërcënojnë sigurinë e saj energjetike, i kërkon BE-së të veprojë ndërsa rrjedha e naftës drejt Hungarisë dhe Sllovakisë është ndalur për ditë të tëra.
Szijjarto: Anëtarësimi i Malit të Zi, përfitim për ekonominë dhe sigurinë e BE-së / TRT Balkan
15 orë më parë

Hungaria të premten akuzoi Ukrainën se ka sulmuar vazhdimisht tubacionin e naftës Druzhba, një linjë energjetike kyç për Evropën Qendrore, dhe i bëri thirrje Komisionit Evropian të veprojë menjëherë për ta mbrojtur sigurinë energjetike të shteteve anëtare.

Ministri i Jashtëm Peter Szijjarto tha se furnizimet me naftë në Hungari u ndërprenë pasi tubacioni u godit "për herë të tretë brenda një periudhe të shkurtër", duke e quajtur atë një "sulm të qartë" ndaj furnizimit me energji të Hungarisë.

"Ky është një tjetër përpjekje për të na futur në luftë. Nuk do të ketë sukses! Ne mbështesim paqen dhe interesat tona kombëtare", shkroi Szijjarto në kompaninë amerikane të mediave sociale X.

Ai shtoi se, së bashku me Ministrin e Jashtëm sllovak Juraj Blanar, i dërgoi një letër shefes së politikës së jashtme të BE-së Kaja Kallas dhe Komisarit të Energjisë Dan Jorgensen duke kërkuar veprime urgjente.

“Vetëm brenda pak javësh, ky tubacion jetësor është sulmuar për herë të tretë dhe tani furnizimet me naftë në Hungari dhe Sllovaki do të ndalen për të paktën pesë ditë. Le të jemi të qartë: me këto sulme, Ukraina nuk po dëmton kryesisht Rusinë, por Hungarinë dhe Sllovakinë”, tha ai.

Szijjarto theksoi se tubacioni Druzhba është “i domosdoshëm” për Hungarinë dhe Sllovakinë, duke shtuar: “Sulme të tilla janë një sulm i drejtpërdrejtë dhe i papranueshëm ndaj sigurisë sonë energjetike.”

Ai gjithashtu kritikoi Brukselin për mosreagimin.

“Në janar, Komisioni Evropian u zotua me shkrim se do të vepronte kundër sulmeve të tilla. Megjithatë, pas të tria sulmeve, ai ka heshtur, duke mos ndërmarrë asnjë hap për të mbrojtur furnizimin me energji të shteteve anëtare. Brukseli duhet ta kuptojë: ata janë Komisioni Evropian, jo Komisioni Ukrainas”, tha ai.

Zëdhënësi i qeverisë, Zoltan Kovacs, i bëri jehonë kritikave, duke krahasuar incidentet me sabotimin e Nord Stream në vitin 2022.

“Së pari Nord Stream, tani sulme të përsëritura ndaj tubacionit Druzhba — linjat kritike të energjisë të Evropës janë nën sulm nga Ukraina. Pra, kjo është ajo që merrni në këmbim të furnizimit të tyre me energji elektrike”, postoi ai në X.

Komentet e tij erdhën ndërsa prokurorët gjermanë thanë se një burrë ukrainas u arrestua në Itali, i dyshuar për koordinimin e bombardimeve të tubacionit Nord Stream. Prokurorët thanë se burri i përkiste një grupi që vendosi eksplozivë që e lanë infrastrukturën energjetike të Evropës në krizë.

“Këto akte sabotimi nuk janë gjë tjetër veçse përpjekje për ta futur kontinentin më thellë në luftë”, shtoi Kovacs. “Vetëm paqja mund të garantojë siguri të vërtetë.”


