Të paktën 59 palestinezë u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën të martën në Rripin e Gazës nga sulmet e ushtrisë izraelite, sipas burimeve mjekësore.
Në sulmet më të fundit, ushtria izraelite vrau katër palestinezë që prisnin ndihma në lindje të Deir al-Balahut, në pjesën qendrore të Gazës. Në lagjen Sheikh Radwan të qytetit të Gazës, dy persona u vranë dhe mbi 50 u plagosën pasi Izraeli goditi një turmë në një treg popullor. Në veriperëndim, forcat izraelite vranë dy persona që prisnin ndihma pranë pikës së kontrollit Zikim.
Në qytetin e Gazës, gjashtë persona u vranë nga bombardimet ndaj dy grumbullimeve civilësh, katër në tregun e mbipopulluar Maghribi në rrugën Al-Thalathini, dhe dy pranë kryqëzimit Abbas në perëndim të qytetit.
Ushtria izraelite goditi gjithashtu disa shtëpi dhe apartamente banimi, duke vrarë 13 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Nëntë persona të tjerë u vranë nga disa sulme izraelite që shënjestruan grumbullime civilësh në veri të qytetit.
Forcat izraelite hapën zjarr mbi civilë që prisnin ndihma pranë një pike shpërndarjeje në Wadi Gaza, në pjesën qendrore të Rripit, duke vrarë një fëmijë dhe plagosur 11 persona. Katër persona u vranë nga të shtënat izraelite në një tjetër pikë shpërndarjeje pranë Korridorit Netzarim, ndërsa katër të tjerë humbën jetën në një sulm të ngjashëm në Khan Younis, në jug të Gazës.
Një automjet civil në qytetin qendror të Deir al-Balahut u godit nga ushtria izraelite, duke shkaktuar vdekjen e dy palestinezëve. Pesë trupa u transportuan në Kompleksin Mjekësor Nasser, së bashku me disa të plagosur, pasi një sulm izraelit shënjestroi një tendë që strehohej nga të zhvendosurit në Al-Mawasi, Khan Younis, raportoi agjencia shtetërore Wafa. Shtatë persona të tjerë u vranë në sulme ndaj një grumbullimi civilësh dhe tendave ku banonin familje të zhvendosura në të njëjtin qytet.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi të martën se pesë persona, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave nga uria që nga tetori 2023 në 227, përfshirë 103 fëmijë.
Izraeli po përballet me dënim gjithnjë e më të madh ndërkombëtar për luftën e tij në Gaza, ku ka vrarë gati 61.600 persona që nga tetori 2023.