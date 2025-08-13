LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Të paktën 59 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza, pesë viktima të urisë akute
Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi të martën se pesë palestinezë, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave nga uria që nga tetori 2023 në 227.
Të paktën 59 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza, pesë viktima të urisë akute
Të paktën 59 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza, pesë viktima të urisë akute / AA
16 orë më parë

Të paktën 59 palestinezë u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën të martën në Rripin e Gazës nga sulmet e ushtrisë izraelite, sipas burimeve mjekësore.

Në sulmet më të fundit, ushtria izraelite vrau katër palestinezë që prisnin ndihma në lindje të Deir al-Balahut, në pjesën qendrore të Gazës. Në lagjen Sheikh Radwan të qytetit të Gazës, dy persona u vranë dhe mbi 50 u plagosën pasi Izraeli goditi një turmë në një treg popullor. Në veriperëndim, forcat izraelite vranë dy persona që prisnin ndihma pranë pikës së kontrollit Zikim.

Në qytetin e Gazës, gjashtë persona u vranë nga bombardimet ndaj dy grumbullimeve civilësh, katër në tregun e mbipopulluar Maghribi në rrugën Al-Thalathini, dhe dy pranë kryqëzimit Abbas në perëndim të qytetit. 

Ushtria izraelite goditi gjithashtu disa shtëpi dhe apartamente banimi, duke vrarë 13 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Nëntë persona të tjerë u vranë nga disa sulme izraelite që shënjestruan grumbullime civilësh në veri të qytetit.

Të sugjeruara

Forcat izraelite hapën zjarr mbi civilë që prisnin ndihma pranë një pike shpërndarjeje në Wadi Gaza, në pjesën qendrore të Rripit, duke vrarë një fëmijë dhe plagosur 11 persona. Katër persona u vranë nga të shtënat izraelite në një tjetër pikë shpërndarjeje pranë Korridorit Netzarim, ndërsa katër të tjerë humbën jetën në një sulm të ngjashëm në Khan Younis, në jug të Gazës.

Një automjet civil në qytetin qendror të Deir al-Balahut u godit nga ushtria izraelite, duke shkaktuar vdekjen e dy palestinezëve. Pesë trupa u transportuan në Kompleksin Mjekësor Nasser, së bashku me disa të plagosur, pasi një sulm izraelit shënjestroi një tendë që strehohej nga të zhvendosurit në Al-Mawasi, Khan Younis, raportoi agjencia shtetërore Wafa. Shtatë persona të tjerë u vranë në sulme ndaj një grumbullimi civilësh dhe tendave ku banonin familje të zhvendosura në të njëjtin qytet.

Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi të martën se pesë persona, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave nga uria që nga tetori 2023 në 227, përfshirë 103 fëmijë.

Izraeli po përballet me dënim gjithnjë e më të madh ndërkombëtar për luftën e tij në Gaza, ku ka vrarë gati 61.600 persona që nga tetori 2023.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Situatë alarmante me zjarret në Shqipëri, evakuohen banorët e Delvinës
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Erdoğan: Türkiye dhe Gjeorgjia do të punojnë “krah për krah” për bashkëpunim rajonal dhe paqe
Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për negociata mbi armëpushimin në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit
Gaza: Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite shkon në 61.600
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Shënohet 26 vjetori i themelimit të Doganës së Kosovës, diplomohen 107 oficerë doganorë
Evakuohet kampi i emigrantëve për shkak të valës së të nxehtit në Francë
Shqipëri, policia arreston një person në Tepelenë i cili dyshohet se dogji pesë stane
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us