Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka ndaluar zyrtarët izraelitë të marrin pjesë në një konferencë kryesore të mbrojtjes në Londër muajin e ardhshëm, në mes të kritikave të vazhdueshme për sjelljen gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Ministria e Mbrojtjes e Izraelit më parë kishte dërguar përfaqësues të lartë në DSEI, një ekspozitë e madhe e armëve dhe pajisjeve ushtarake që mbahet çdo vit në Mbretërinë e Bashkuar.
Por një zëdhënës i qeverisë britanike i tha Politico të enjten se asnjë delegacion izraelit nuk do të ftohej këtë vit.
“Vendimi i qeverisë izraelite për të eskaluar më tej operacionin e saj ushtarak në Gaza është i gabuar. Si rezultat, mund të konfirmojmë se asnjë delegacion qeveritar izraelit nuk do të ftohet të marrë pjesë në DSEI UK 2025,” tha zëdhënësi.
Më vonë, Ministria e Mbrojtjes e Izraelit tha se nuk do të merrte pjesë në këtë ngjarje pas vendimit të MB-së. Ministria konfirmoi se nuk do të vendoste një pavijon kombëtar në DSEI, por shtoi se kompanitë izraelite të mbrojtjes që zgjedhin të marrin pjesë do të vazhdojnë të marrin mbështetjen e saj.