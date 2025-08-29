Është rritur në 63.025 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.
Në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë 59 palestinezë të vrarë dhe 182 të tjerë të plagosur.
Të paktën 11.178 palestinezë janë vrarë dhe 47.449 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.
Të paktën 23 palestinezë u vranë dhe 182 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, në sulmet ku u shënjestruan ata që po prisnin për ndihmë humanitare.
Është rritur në 2.203 numri i personave të vrarë dhe në 16.228 i të plagosurve që nga 27 maji në sulmet sistematike që shënjestrojnë palestinezët në të ashtuquajturat pika shpërndarjeje të ndihmave në Gaza, të drejtuara nga Izraeli dhe ShBA-ja.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 63.025, ndërsa numri i të plagosurve në 159.490.
Dhjetë persona, përfshirë fëmijë kanë vdekur në spitalet e Gazës në 24 orët e fundit për shkak të kequshqyerjes dhe urisë ndërsa numri i personave që kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, është rritur në 322, prej të cilëve 121 janë fëmijë.