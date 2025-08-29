Përderisa situata humanitare në Rripin e Gazës po përkeqësohet, vërehet një ndryshim nga retorika e qeverive evropiane për "mbështetje të pakushtëzuar" për Izraelin. Pengesat me të cilat përballen politikanët që kërkojnë sanksione po bëjnë që këto qeveri të bien.
Pas sulmeve të Izraelit ndaj Rripit të Gazës më 7 tetor 2023, shumë qeveri në të gjithë Evropën deklaruan mbështetjen e tyre të pakushtëzuar për Izraelin. Megjithatë, me thellimin e krizës humanitare në Gaza, qeveritë po e ashpërsojnë gjithnjë e më shumë retorikën e tyre ndaj Izraelit dhe po marrin masa kundër tij.
Thirrja, e cila filloi me dorëheqjen e ministrit të Jashtëm, Caspar Veldkamp në Holandë, është përsëritur në vende të tjera evropiane. Në Belgjikë, ministri i Jashtëm, Maxime Prevot paralajmëroi se koalicioni mund të prishet nëse nuk merret një qëndrim i fortë kundër Izraelit.
Anëtarë të parlamentit dhe diplomatë në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Irlandë kanë dhënë dorëheqje nga postet e tyre për shkak të dështimit të tyre për të parandaluar tragjedinë në Gaza. Këto dorëheqje thuhet se zbulojnë shkallën e përçarjeve të thella në politikën evropiane në lidhje me Gazën.
Kritikat se Izraeli ka tejkaluar kufijtë e "vetëmbrojtjes" po rriten ndërsa kërkesat për njohjen e shtetit të Palestinës dhe zgjerimin e sanksioneve po bëhen më të theksuara.
Drejtori i fushatës së organizatës joqeveritare (OJQ) "The Rights Forum", Edwin van 't Pad tha për Anadolu se presioni i madh publik qëndron pas dorëheqjes së ministrit, Veldkamp.
Për herë të parë masa konkrete kundër Izraelit
"Kriza e fundit kishte të bënte me ministrin e Jashtëm i cili sinqerisht donte të merrte masa konkrete kundër Izraelit për shkak të gjenocidit të vazhdueshëm në Gaza, por ai nuk ishte në gjendje të bindte partitë e tjera në koalicionin qeverisës në Holandë që t'u jepnin atyre liri veprimi për të zbatuar masa të reja", tha Van 't Pad.
Ai tha se pas afërsisht një viti e gjysmë, donte masa më të ashpra kundër Izraelit për të lehtësuar presionin. Van 't Pad theksoi se ky presion mbi ministrin erdhi kryesisht nga publiku holandez, përmes demonstratave më të mëdha në historinë holandeze dhe padive të ngritura kundër qeverisë.
Van 't Pad shtoi se ata kishin fituar një çështje që përfshinte OJQ-në e tij në lidhje me eksportet e armëve në Izrael. "Presioni mbi ministrin ishte i jashtëzakonshëm. Mendoj se në fund të fundit ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të propozonte sanksione", tha ai.
Mbështetja publike ndryshon nga politika qeveritare
Duke treguar prirjen në rritje të publikut holandez drejt më shumë sanksioneve kundër Izraelit, Van 't Pad tha se qeveria kishte arritur në një pikë ku nuk mund të mbyllte më sytë ndaj Gazës dhe të injoronte kërkesat e publikut.
"Mendoj se kemi arritur në atë pikë. Tashmë po shohim ndarjen midis opinionit publik dhe veprimeve të qeverisë. Gjithmonë ka pasur një ndarje të madhe, por ndarja po rritet", tha Van 't Pad duke shtuar se disa parti ende i mbajnë pikëpamjet e tyre pro-Izraelit dhe nuk janë të gatshme të ndërmarrin ndonjë veprim.
Duke kujtuar zgjedhjet e ardhshme holandeze pas dy muajsh, Van 't Pad tha: "Zakonisht, politika e jashtme nuk është një çështje e madhe në zgjedhje. Këtë herë, mund të jetë ndryshe sepse Gaza është një çështje vërtet e rëndësishme në shoqërinë holandeze".
Ndikimi i lobit izraelit po pakësohet
Van 't Pad tha se çështja e Gazës tani po sillet në tryezë, duke thënë: "Edhe partitë që kundërshtojnë çdo sanksion (kundër Izraelit) kanë arritur konsensus me partitë e tjera mbi ndalimin e tregtisë me vendbanimet e paligjshme".
"Që kur (presidenti i SHBA-së Donald) Trump ndërpreu këtë rend natyror të politikës së jashtme evropiane, vendet evropiane po bëhen më të pavarura dhe po fillojnë të rivlerësojnë rolin e tyre me Izraelin", tha ai.
Duke vënë në dukje politikën dhjetëra vjeçare të "mbështetjes së Izraelit të pakushtëzuar", ai tha: "Këto janë parti konservatore që pëlqejnë të kapen pas bindjeve të vjetra dhe të vjetruara. Kjo është arsyeja pse ato nuk duan të veprojnë ende".
Van 't Pad thekson rënien e ndikimit të grupeve lobuese izraelite në Holandë. "Ato nuk merren më aq seriozisht sa më parë. Shpifja antisemitiste e përdorur kundër kujtdo që mbron të drejtat palestineze nuk funksionon më", u shpreh ai.
Trend i ngjashëm në të gjithë Evropën
Edwin Van 't Pad deklaroi se kriza qeveritare në Holandë mund të çojë në zhvillime të ngjashme në vendet e tjera evropiane.
"Të njëjtat çështje, të njëjtat masa dhe takime kritike po vazhdojnë aktualisht në Belgjikë. Vende të tjera, si Spanja, tashmë kanë një qëndrim pak më progresiv", tha Van 't Pad duke theksuar se diskutimet për njohjen e Palestinës po vazhdojnë në shumë vende evropiane.
"Javën tjetër, do të ketë takim të rëndësishëm në New York me një propozim të ri nga Franca dhe vendet arabe. Franca mund të përfundojë procesin e njohjes së Palestinës. Këto diskutime po vazhdojnë në të gjithë Evropën", tha Van 't Pad.
Ai nënvizoi se Irlanda tashmë ka zbatuar masa kundër tregtisë me vendbanimet e paligjshme izraelite. "E shihni që çdo vend evropian po lëviz drejt një politike më të rreptë ndaj Izraelit, por në mënyra të ndryshme", tha drejtori i fushatës së OJQ-së "The Rights Forum".