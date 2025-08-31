LUFTA NË GAZA
Forcat izraelite shpërthyen 4 robotë të minuar, shkatërruan shtëpi në lagjen Zeitoun në juglindje të Gazës, sipas dëshmitarëve.
Pesë palestinezë u vranë nga sulmet ajrore izraelite në Rripin e Gazës të dielën, sipas burimeve mjekësore, mes ofensivës së vazhdueshme të Izraelit ndaj territorit që nga 7 tetori 2023.

Një burim mjekësor në Gaza City i tha Anadolu se dy persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën tendat ku strehoheshin familjet e zhvendosura në zonën al-Maqousi, në veriperëndim të qytetit.

Në lagjen Sheikh Radwan, dy vëllezër u vranë pasi forcat izraelite goditën shtëpinë e tyre familjare, tha burimi.

Dëshmitarët thanë se forcat izraelite shpërthyen katër robotë të minuar dhe shkatërruan shtëpi në lagjen Zeitoun, në juglindje të Gazës.

Gjatë ditëve të fundit, një numër i madh palestinezësh janë larguar nga verilindja e Gazës drejt perëndimit nën bombardime të rënda izraelite, pasi Tel Avivi të premten e shpalli qytetin – ku jetojnë rreth një milion njerëz – një “zonë të rrezikshme luftarake”.

Në Gazën qendrore, një burim mjekësor në Spitalin Al-Aqsa raportoi se një palestinez u vra dhe të tjerë u plagosën pas një sulmi izraelit në jug të Deir al-Balah.

Izraeli ka vrarë gati 63,400 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

