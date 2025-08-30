Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) njoftoi të shtunën se depot e saj në Egjipt dhe Jordani janë “mbushur, gati për të furnizuar rreth 6.000 kamionë” me ndihma humanitare për Gazën, e cila aktualisht është nën bllokadë nga Izraeli.
Në një deklaratë në rrjetin social amerikan X, UNRWA theksoi se “ndalimi i autoriteteve izraelite mbi ndihmat humanitare të UNRWA-së për Gaza duhet të hiqet” dhe ritheksoi se “ka sistemin e vendosur për të shpërndarë ndihmat në mënyrë të sigurt dhe në shkallë të gjerë.”
Agjencia tha se depot e saj janë të gatshme të dërgojnë mijëra kamionë menjëherë nëse Izraeli lejon konvojët humanitarë të hyjnë në Gaza, duke theksuar nevojën urgjente për të lejuar “furnizime që shpëtojnë jetë përmes rrugës.”
Në tetor 2024, pas pretendimeve të qeverisë izraelite se disa punonjës të UNRWA-s ishin të përfshirë në sulmet e 7 tetorit 2023, Izraeli bllokoi operacionet e UNRWA-s në Bregun Perëndimor dhe Gaza pas një votimi në Knesset.
UNRWA, e themeluar pas Nakbës Palestineze të vitit 1948, ofron ndihma për rreth 5.9 milionë palestinezë në pesë rajone kryesore: Gaza, Bregu Perëndimor, Jordania, Siria dhe Libani.
Zyra e medias e qeverisë së Gazës raportoi më 26 gusht se vetëm 2.654 kamionë ndihmash kishin hyrë në enklavë gjatë 30 ditëve të fundit, shumica e të cilëve ishin plaçkitur me ndihmën e Izraelit.
Zyra theksoi se Gaza ka nevojë për më shumë se 600 kamionë ndihmash çdo ditë për të përmbushur nevojat minimale të 2.4 milionë banorëve, ndërsa infrastruktura është pothuajse e shkatërruar për shkak të luftës në vazhdim.
Së fundmi, raporti i Integrated Phase Classification (IPC) konfirmoi urinë në Gaza, duke prekur mbi gjysmë milioni njerëz, me rrezikun e përhapjes në Deir al-Balah dhe Khan Younis në javët e ardhshme.
Izraeli ka vrarë më shumë se 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij ndaj enklavës.