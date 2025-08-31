Të paktën 20 palestinezë, përfshirë 13 kërkues ndihmash, u vranë në sulmet ajrore izraelite në gjithë Rripin e Gazës të dielën, thanë burime mjekësore.
Një burim mjekësor tha se shtatë palestinezë u vranë dhe dhjetë të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite që shënjestroi civilët pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në rrugën Salah al-Din në Gazën qendrore.
Një sulm izraelit me dron goditi një tubim civilësh në kampin e refugjatëve Bureij në Gazën qendrore, duke vrarë një person dhe duke plagosur disa të tjerë.
Në Qytetin e Gazës, dy vëllezër u vranë pasi forcat izraelite shënjestruan shtëpinë e tyre në lagjen Sheikh Radwan.
Dy persona të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën tendat që strehonin familje të zhvendosura në zonën al-Maqousi në pjesën veriperëndimore të Qytetit të Gazës.
Në Gazën qendrore, tre palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në sulmin izraelit ndaj një turme që kërkonte ndihmë në Deir al-Balah.
Një palestinez tjetër humbi jetën në një sulm izraelit në jug të të njëjtit qytet.
Tre kërkues të tjerë ndihmash u vranë në një sulm izraelit në veri të Rafahut në Gazën jugore.
Një tjetër civil u vra nga granatimet e artilerisë izraelite në pjesën jugore të të njëjtit qytet, sipas burimeve mjekësore.
Sulmet erdhën ndërsa ushtria izraelite zgjeroi ofensivën e saj në Qytetin e Gazës si pjesë e një strategjie më të gjerë për të ripushtuar gjithë Rripin e Gazës.
Sipas dëshmitarëve, mijëra palestinezë kanë ikur nga qyteti ditët e fundit nën bombardimet e rënda izraelite.
Izraeli ka vrarë gati 63.400 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.