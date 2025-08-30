Türkiye feston sot 103-vjetorin e Ditës së Fitores më 30 gusht, ndërsa Presidenti Recep Tayyip Erdoğan e theksoi këtë ditë si simbol të vendosmërisë së kombit turk për liri, qëndrueshmëri dhe pavarësi të përjetshme.
“Si komb, po përjetojmë përsëri gëzimin e krenarisë dhe entuziazmit të Ditës së Fitores më 30 gusht, një nga gurët e rëndësishëm dhe faqet e arta në historinë tonë,” tha Erdoğan në një deklaratë.
“Kjo ditë e lavdishme është një nga shprehjet më të forta të vullnetit të paprecedent, besimit të palëkundur dhe heroizmit që kombi turk tregoi për pavarësi dhe të ardhmen,” shtoi ai.
Erdoğan tha se “Fitorja e Madhe,” e arritur përmes patriotizmit të ushtrisë dhe vendosmërisë së kombit, “shkatërroi zinxhirët e skllavërisë,” hodhi themelet e Republikës dhe qëndron si simbol i ringjalljes së kombit, luftës për “ekzistencë” dhe “pavarësi të përjetshme.”
“Kjo është një fitore kaq e madhe, saqë frymëzoi shpresë jo vetëm për kombi turk, por edhe për kombet e tjera të shtypura, duke u bërë simbol i idealit të pavarësisë,” shtoi ai.
Ai tha se përmes kësaj fitoreje, kombi turk provoi përsëri botës se “nuk mund të nënshkruhet kurrë, nuk pranon kurrë skllavëri dhe nuk komprometon kurrë pavarësinë e tij.”
Presidenti turk theksoi se Fitorja e Madhe nuk është vetëm një kujtim historik, por “një udhërrëfyes që vepron si burim drite” për të ardhmen e kombit.
Ai tha se përgjegjësia e sotme është të bartim “flakën e pavarësisë të ndezur më 30 gusht” drejt një “të ardhmeje më të fortë” përmes “unitetit dhe solidaritetit,” duke theksuar se në Shekullin e Türkiyes, detyra kryesore është ta bëjmë atdheun, të besuar nga sakrificat e paraardhësve, “më të fuqishëm dhe më të begatë.”
Ai nderoi themeluesin e Republikës së Türkiyes Mustafa Kemal Ataturkun, shokët e tij dhe të gjithë dëshmorët, nderoi veteranët dhe u uron kombit Ditën e Fitores.
Në një mesazh në platformën sociale turke NSosyal, Zonja e Parë turke Emine Erdoğan tha: “Gëzuar 103-vjetorin e Ditës sonë të Fitores më 30 gusht, e cila kurorëzoi Luftën tonë për Pavarësi me lavdi dhe nder. Përkujtoj me mëshirë dëshmorët tanë, veçanërisht Gazi Mustafa Kemal Atatürkun, dhe kujtoj veteranët tanë me mirënjohje.”
Dita e Fitores shënon betejën përfundimtare në Anadollin perëndimor kundër forcave greke në vitin 1922 dhe u dedikohet Forcave të Armatosura Turke.
Forcat turke luftuan në Betejën e Dumlupinarit nga 26 gusht deri më 30 gusht në atë që tani është provinca qendrore Kutahya e Türkiyes, ku ushtria greke pushtuese u mund decisivisht.
Në fund të vitit 1922, të gjitha forcat e huaja ishin dëbuar nga territoret që një vit më vonë u bënë Bashkimi i Republikës së Türkiyes.