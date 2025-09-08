TÜRKİYE
Türkiye dënon gjenocidin izraelit në Gaza, bën thirrje për veprim urgjent global
Nënkryetari për të Drejtat e Njeriut i AK Partisë në pushtet, Yalçın, dënoi ashpër Izraelin për gjenocid në Gaza gjatë një konference për media në pikën kufitare Rafah, duke kërkuar armëpushim, gjykim për krime lufte dhe zgjidhje me dy shtete.
8 Shtator 2025

Në fjalën e tij, Yalçın tha se Izraeli po kryen spastrime etnike duke e rrethuar Gazën, duke detyruar shpërngulje masive dhe duke sulmuar civilët.

“Kjo nuk është luftë kundër terrorizmit, kjo është masakër ndaj të pafajshmëve”, deklaroi ai. “Deri tani, 62 mijë civilë kanë humbur jetën nga sulmet izraelite, mbi 20 mijë prej tyre fëmijë. Të paktën 10 mijë të tjerë janë zhdukur ose mbetur nën rrënoja.”

Sipas tij, Izraeli ka shkatërruar 80 për qind të ndërtesave të Gazës, përfshirë spitale, shkolla dhe xhami, ndërsa 90 për qind e popullsisë është detyruar të largohet. Ai akuzoi qeveritë perëndimore për heshtje, nën ndikimin e lobit proizraelit.

“Ky gjenocid nuk mund të fshihet më”, tha Yalçın. “Institucionet ndërkombëtare po dështojnë në detyrën e tyre, ndërsa shumë kryeqytete perëndimore mbeten peng i lobimit izraelit.”

Thirrja ndaj botës myslimane

Yalçın iu drejtua edhe komunitetit mysliman, duke i bërë thirrje për unitet dhe duke paralajmëruar se përçarja vetëm sa i shërben Izraelit.

“Qëndroni pranë vëllezërve e motrave tuaja të shtypur. Nëse nuk e bëni, ata që sot sulmojnë Gazën, nesër do t’ju synojnë ju”, tha ai.

Duke iu drejtuar palestinezëve, ai tha se Türkiye kishte sjellë “përshëndetjet e miliona njerëzve” dhe të presidentit Recep Tayyip Erdoğan.

“Jemi këtu me gjithë besimin dhe solidaritetin tonë. E kuptojmë qëndresën tuaj dhe nderojmë dëshmorët tuaj”, u shpreh Yalçın.

Qëndrimi dhe kërkesat e Türkiyes

Ai theksoi se Türkiye ka ndërprerë të gjitha marrëdhëniet politike, ekonomike dhe tregtare me Izraelin, ndërsa ka dërguar ndihma humanitare që nga fillimi i konfliktit.

Ai përsëriti se armëpushimi i menjëhershëm është hapi i parë, i ndjekur nga zgjidhja me dy shtete mbi bazën e kufijve të vitit 1967.

Ndër pritshmëritë e Ankarasë, ai renditi: hapjen e Gazës për ndihma humanitare, heqjen e bllokadës, ndalimin e okupimit, një proces paqeje të drejtë, gjykimin e zyrtarëve izraelitë për krime lufte dhe mbajtjen e Izraelit përgjegjës për rindërtimin me dëmshpërblime lufte.

“Jerusalemi është kibla jonë e parë, vendi i Israsë dhe Mi’raxhit të Profetit. Edhe nëse bota kthen shpinën, Türkiye kurrë nuk do të heshtë përballë kësaj shtypjeje dhe gjenocidi”, u shpreh ai.

Në përfundim, Yalçın tha se vizita e delegacionit turk në Rafah kishte për qëllim të tërhiqte vëmendjen botërore ndaj gjendjes së Gazës.

“Njerëzit e Gazës nuk janë harruar dhe nuk janë vetëm,” theksoi ai.

BURIMI:TRT World
