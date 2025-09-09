Togg, marka globale e teknologjisë turke që ofron shërbim në sektorin e lëvizshmërisë, po shfaq gamën e saj inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë për vizitorët ndërkombëtarë në Königsplatz, sheshin historik në Mynih të Gjermanisë, raporton Anadolu.
Në Mynih ka hapur dyert për vizitorët IAA Mobility 2025, i cili bashkon prodhuesit e makinave, kompanitë e teknologjisë, startup-et dhe pionierët në transportin e qëndrueshëm.
Togg, mori pjesë në panairin ku ndodhen të gjitha kompanitë kryesore të automobilave në botë dhe prezantoi gamën e saj inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë për gazetarët vendas dhe ndërkombëtarë në ditën e djeshme të shtypit.
Duke arritur një tjetër moment të rëndësishëm që përforcon vizionin e saj global, Togg po organizon gjithashtu një ngjarje të madhe në Königsplatz, sheshin historik të Mynihut.
Togg, ka ngritur stendë dhe ka krijuar pika përvoje në Königsplatz, një nga destinacionet turistike më të vizituara dhe më të njohura të Mynihut, ndërsa po shfaq modelin e ri sedan T10F dhe automjetin e tij të parë T10X, si dhe gamën e tij inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë.
- Interes i lartë nga vizitorët, influencuesit dhe gazetarët ndërkombëtarë
Në zonë jepen informacione rreth T10F dhe T10X, të cilat kanë marrë vlerësimin më të lartë me 5 yje në të gjitha testet nga programi i pavarur Euro NCAP, i cili vlerëson sigurinë e automjeteve në tregun evropian. Gjithashtu, mund të caktohen edhe takime për një provë drejtimi duke përdorur kodin QR të shfaqur në ekrane.
Vizitorët krahas automjeteve në zonën e ekspozimit informohen edhe rreth ekosistemit të lëvizshmërisë së Togg. Me simulatorët e kabinës ofrohet gjithashtu mundësia e simulimit të drejtimit.
Togg ka tërhequr interes të lartë nga vizitorët dhe ka regjistruar një rritje të takimeve për prova drejtimi. Gjithashtu, u vu re se influencuesit ndërkombëtarë me qindra mijëra ndjekës në mediat sociale që publikojnë rreth sektorit të automobilave kanë treguar interes të konsiderueshëm dhe kanë paraqitur Togg në transmetimet e tyre.
Edhe anëtarët e shtypit ndërkombëtar kanë bërë gjithashtu transmetime nga stendat në panair, Königsplatz dhe zona e përvojës.
Në një deklaratë të bërë dje nga drejtuesit e Togg, u njoftua se porositë paraprake për modelin e ri T10F të kompanisë do të fillojnë më 15 shtator në Türkiye dhe më 29 shtator në Gjermani së bashku me T10X.