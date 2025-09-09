BOTA
2 minuta leximi
Automobili turk Togg ekspozohet në sheshin historik Königsplatz në Mynih të Gjermanisë
Prodhuesi turk i automjeteve elektrike, Togg, mori pjesë në panairin ku ndodhen të gjitha kompanitë kryesore të automobilave në botë dhe prezantoi gamën e saj inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë.
Automobili turk Togg ekspozohet në sheshin historik Königsplatz në Mynih të Gjermanisë
Automobili turk Togg ekspozohet në sheshin historik Königsplatz në Mynih të Gjermanisë / AA
9 Shtator 2025

Togg, marka globale e teknologjisë turke që ofron shërbim në sektorin e lëvizshmërisë, po shfaq gamën e saj inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë për vizitorët ndërkombëtarë në Königsplatz, sheshin historik në Mynih të Gjermanisë, raporton Anadolu.

Në Mynih ka hapur dyert për vizitorët IAA Mobility 2025, i cili bashkon prodhuesit e makinave, kompanitë e teknologjisë, startup-et dhe pionierët në transportin e qëndrueshëm.

Togg, mori pjesë në panairin ku ndodhen të gjitha kompanitë kryesore të automobilave në botë dhe prezantoi gamën e saj inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë për gazetarët vendas dhe ndërkombëtarë në ditën e djeshme të shtypit.

Duke arritur një tjetër moment të rëndësishëm që përforcon vizionin e saj global, Togg po organizon gjithashtu një ngjarje të madhe në Königsplatz, sheshin historik të Mynihut.

Togg, ka ngritur stendë dhe ka krijuar pika përvoje në Königsplatz, një nga destinacionet turistike më të vizituara dhe më të njohura të Mynihut, ndërsa po shfaq modelin e ri sedan T10F dhe automjetin e tij të parë T10X, si dhe gamën e tij inovative të produkteve dhe ekosistemin e lëvizshmërisë.

- Interes i lartë nga vizitorët, influencuesit dhe gazetarët ndërkombëtarë

Të sugjeruara

Në zonë jepen informacione rreth T10F dhe T10X, të cilat kanë marrë vlerësimin më të lartë me 5 yje në të gjitha testet nga programi i pavarur Euro NCAP, i cili vlerëson sigurinë e automjeteve në tregun evropian. Gjithashtu, mund të caktohen edhe takime për një provë drejtimi duke përdorur kodin QR të shfaqur në ekrane.

Vizitorët krahas automjeteve në zonën e ekspozimit informohen edhe rreth ekosistemit të lëvizshmërisë së Togg. Me simulatorët e kabinës ofrohet gjithashtu mundësia e simulimit të drejtimit.

Togg ka tërhequr interes të lartë nga vizitorët dhe ka regjistruar një rritje të takimeve për prova drejtimi. Gjithashtu, u vu re se influencuesit ndërkombëtarë me qindra mijëra ndjekës në mediat sociale që publikojnë rreth sektorit të automobilave kanë treguar interes të konsiderueshëm dhe kanë paraqitur Togg në transmetimet e tyre.

Edhe anëtarët e shtypit ndërkombëtar kanë bërë gjithashtu transmetime nga stendat në panair, Königsplatz dhe zona e përvojës.

Në një deklaratë të bërë dje nga drejtuesit e Togg, u njoftua se porositë paraprake për modelin e ri T10F të kompanisë do të fillojnë më 15 shtator në Türkiye dhe më 29 shtator në Gjermani së bashku me T10X.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us