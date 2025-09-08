TÜRKİYE
Erdoğan: Netanyahu ka “dalë nga binarët”, Türkiye qëndron e vendosur me Gazën
“Në këto ditë të trazuara kur qeveria e Netanyahut ka dalë plotësisht nga binarët, ne qëndrojmë me popullin e shtypur të Gazës me të gjitha mjetet në dispozicion”, tha Erdoğan.
8 Shtator 2025

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka shprehur solidaritetin e Türkiyes me popullin palestinez, duke theksuar se qeveria e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, ka “dalë plotësisht nga binarët”.

“Në këto ditë të trazuara kur qeveria e Netanyahut ka dalë plotësisht nga binarët, ne qëndrojmë me popullin e shtypur të Gazës me të gjitha mjetet në dispozicion”, tha presidenti Erdoğan në fjalën e tij drejtuar kombit pas kryesimit të një mbledhje të kabinetit.

Duke folur për termocentralin bërthamor Akkuyu në Turqi, i cili ka një kapacitet total të instaluar prej 4.800 megavatësh, Erdoğan tha se vendi i tij do ta “kthejë fatin e tij në një tjetër” me vënien në funksion të termocentralit.

Presidenti turk gjithashtu njoftoi se vendi i tij nënshkroi Konventën për të Drejtat Digjitale të Fëmijëve, siç tha ai, “në emër të fëmijë në vendin tonë dhe në mbarë botën”, me qëllim për ta rritur ndërgjegjësimin global.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
