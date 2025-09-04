BOTA
1 minuta leximi
Kanadaja i bashkohet takimit të koalicionit mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën
4 Shtator 2025

Kryeministri kanadez Mark Carney mori pjesë të enjten në një takim virtual të “Koalicionit të Vullnetit”, i kryesuar nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit.

“Sot, Kryeministri, Mark Carney, mori pjesë në një takim virtual të Koalicionit të Vullnetit, të kryesuar nga Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, dhe Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, së bashku me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy,” thuhet në deklaratë.

Duke theksuar se liderët diskutuan opsionet për t’i ofruar Ukrainës garanci afatgjata sigurie, Kryeministri kanadez shprehu “përkushtimin e palëkundur të Kanadasë ndaj Koalicionit, si dhe gatishmërinë për të vendosur ndihmë të drejtpërdrejtë dhe të shkallëzueshme ushtarake në mbështetje të një armëpushimi dhe paqeje të qëndrueshme.”

Deklarata theksoi se Carney dhe anëtarët e koalicionit mirëpritën “gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur këto përpjekje, me qëllim të sigurimit të paqes dhe sigurisë afatgjatë për Ukrainën dhe Evropën.”

Carney nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së presionit ekonomik ndaj Rusisë, duke theksuar se anëtarët e koalicionit theksuan “nevojën për të ruajtur presionin ekonomik shumëpalësh ndaj Rusisë për t’i dhënë fund agresionit të saj.”


