Rubio: ShBA-ja paralajmëron se njohja e Palestinës “do të krijojë probleme të mëdha”
Sekretari i Shtetit Marco Rubio thotë se ShBA-ja u ka thënë vendeve që po shqyrtojnë njohjen e Palestinës se një veprim i tillë “do të krijojë probleme të mëdha”.
4 Shtator 2025

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, të enjten fajësoi vendet që kanë njohur Palestinën, duke thënë se kjo veprim “do të krijojë probleme të mëdha”, ndërsa Izraeli vazhdon me planet për aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar.

Duke u pyetur për veprimet e anëtarëve të qeverisë izraelite lidhur me aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar, Rubio në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministren e Jashtme të Ekuadorit, Gabriela Sommerfeld, në Quito, kryeqyteti i Ekuadorit, tha se ShBA-ja kishte paralajmëruar partnerët se njohja e shtetit palestinez “do të krijojë probleme të mëdha”.

“Kemi parashikuar që kjo do të ndodhë. I kemi paralajmëruar të gjithë se do të ndodhë. Megjithatë, disa prej këtyre njerëzve vendosën që duan të ecin përpara me diçka iluzore,” tha ai, duke pretenduar se njohja e Palestinës nga Franca dhe vende të tjera e detyroi Hamasin të tërhiqej nga bisedimet dhe të vendoste kërkesat e tij.

“Ajo që po shihni me Bregun Perëndimor dhe aneksimin, nuk është diçka përfundimtare. Është diçka për të cilën diskutohet brenda disa elementeve të politikës izraelite. Sot nuk do të jap mendimin tim për këtë,” shtoi ai.

Deklaratat e Rubios erdhën disa ditë pasi ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, deklaroi se Izraeli planifikon të aneksojë 82 për qind të Bregut Perëndimor të pushtuar për ta parandaluar krijimin e shtetit palestinez.

Komuniteti ndërkombëtar e konsideron të gjitha vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, dhe OKB-ja ka paralajmëruar më herët se zgjerimi i vendbanimeve kërcënon qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete.

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në korrik të kaluar, e shpalli okupimin izraelit të territorit palestinez të paligjshëm.

Ajo kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
