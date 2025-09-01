BOTA
2 minuta leximi
Kryeministri malajzian: Fëmijët e pafajshëm po vriten pa u ndëshkuar në Gaza
Anwar bëri këtë deklaratë pas pjesëmarrjes në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) Plus, i cili u mbajt në qytetin kinez Tianjin dhe u udhëhoq nga presidenti kinez Xi Jinping.
1 Shtator 2025

Kryeministri malajzian Anwar Ibrahim deklaroi të hënën se në Rripin e Gazës “po vriten fëmijë të pafajshëm pa u ndëshkuar”, duke theksuar “mungesën e besimit në sistemin ndërkombëtar”.

Anwar bëri këtë deklaratë pas pjesëmarrjes në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) Plus, i cili u mbajt në qytetin kinez Tianjin dhe u udhëhoq nga presidenti kinez Xi Jinping.

Ai përmendi Iniciativën e Qeverisjes Globale të zbuluar nga Xi, duke vënë në dukje se ideja "jehon thellë në një kohë kur sistemi shumëpalësh po lëkundet".

“Kombeve të Bashkuara nuk u mbetet as dëshira për t’u reformuar,” tha ai përmes platformës sociale X, e bazuar në ShBA, duke shtuar se krimet “po kryhen pa u ndëshkuar”.

“Sot ekziston mungesë besimi në sistemin ndërkombëtar. Dështimet në tregti, arkitekturën financiare dhe përgjigjen ndaj ndryshimeve klimatike kanë zbuluar hendekun midis deklaratave madhështore dhe vuajtjeve që përjetojnë masat,” shtoi ai.

Duke përmendur përvjetorin e ardhshëm të rezistencës kineze në fund të Luftës së Dytë Botërore, ai tha: “Ky është një refuzim i agresionit, arrogancës së fuqisë, kolonializmit, imperializmit dhe shtypjes së njeriut nga njeriu, sepse të njëjtat forca vazhdojnë të shkaktojnë vuajtje edhe në kohën tonë.”

“Krimet në Gaza dhe Palestinë, ku fëmijë të pafajshëm po vriten pa u ndëshkuar, qëndrojnë para syve tanë. Ato po zgjerojnë ndikimin e tyre edhe në fqinjët në Liban, Iran dhe Irak, ndërsa bota mbetet e pafuqishme,” shtoi ai.

Izraeli ka vrarë mbi 63,500 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila përballet me urinë.

Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale ka lëshuar urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën ndaj enklavës.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
