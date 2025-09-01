TÜRKİYE
2 minuta leximi
Presidenti turk diskuton paqen në Kaukazin e Jugut me kryeministrin armen
Liderët u takuan në Kinë ndërsa Türkiye shpreh mbështetjen për procesin e paqes Armeni-Azerbajxhan.
Presidenti turk diskuton paqen në Kaukazin e Jugut me kryeministrin armen
Presidenti turk diskuton paqen në Kaukazin e Jugut me kryeministrin armen / AA
1 Shtator 2025

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, bisedoi të hënën me kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, për përpjekjet e paqes në Kaukazin e Jugut gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në Kinë, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve të Türkiyes.

Në takim u trajtuan marrëdhëniet Türjkiye-Armeni në dritën e hapave drejt stabilitetit dhe paqes së përhershme në Kaukazin e Jugut, bëri të ditur drejtoria përmes platformës turke të mediave sociale, NSosyal.

Erdoğan shprehu kënaqësinë për përparimin në procesin e paqes Armeni-Azerbajxhan dhe theksoi se Türkiye mbështet paqen, stabilitetin dhe zhvillimin në rajon, duke vazhduar të kontribuojë në proces.

Ai vuri në dukje se Ankaraja po vlerëson hapat për të rritur bashkëpunimin mes Türkiyes dhe Armenisë.

Erdoğan mbërriti në Kinë të dielën dhe zhvilloi takime dypalëshe me homologun e tij kinez, Xi Jinping, si dhe me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif.

Të sugjeruara

Samiti i 25-të i OBSh-së u hap të hënën me fjalimin hyrës të Presidentit Xi.

Organizata ka evoluar nga mekanizmi i “Pesëshes së Shangait”, që përfshinte Kinën, Rusinë, Kazakistanin, Kirgizinë dhe Taxhikistanin, përpara se Uzbekistani t’i bashkohej si anëtari i gjashtë. Sot, ajo përfshin 10 shtete anëtare, dy vëzhgues dhe 14 partnerë dialogu në Azi, Evropë dhe Afrikë.

Organizata mbulon afërsisht 24 për qind të sipërfaqes tokësore të globit dhe 42 për qind të popullsisë botërore, ndërsa shtetet anëtare përbëjnë rreth një të katërtën e PBB-së globale dhe tregtia mes tyre është rritur gati 100 herë në dy dekadat e fundit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us