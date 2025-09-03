TÜRKİYE
3 minuta leximi
Türkiye do ta tejkalojë Francën me aeroplanmbajtësen e saj të re – raport
Aftësitë detare të Türkiye pritet ta tejkalojnë aeroplanmbajtësen franceze Charles de Gaulle me aeroplanmbajtësen e saj të re kombëtare, ka raportuar e përditshmja franceze Le Figaro.
Türkiye do ta tejkalojë Francën me aeroplanmbajtësen e saj të re – raport
Türkiye do të tejkalojë Francën me aeroplanmbajtësen e saj të re – raport / AA
3 Shtator 2025

Një artikull i publikuar të martën përmendi shpalljen zyrtare të Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan javën e kaluar në lidhje me projektin e Aeroplanmbajtëses Kombëtare, gjatë TEKNOFEST-it, festivalit më të madh në botë për aviacionin, hapësirën ajrore dhe teknologjinë.

Duke e quajtur një “projekt gjigand,” Le Figaro shkroi:

“Aeroplanmbajtësja Kombëtare, e cila do të jetë 285 metra e gjatë, 72 metra e gjerë dhe me një zhytshmëri mbi 60.000 tonë, do të tejkalojë qartazi aeroplanmbajtësen franceze Charles de Gaulle (261 metra e gjatë, 42.500 tonë), krenarinë e Mesdheut,” duke shtuar se Turqia synon të lërë një gjurmë të fortë në mbrojtjen detare me këtë projekt të ri.

Anija, e njohur me akronimin MUGEM pritet të lëshohet në vitet 2027–2028 dhe të hyjë në shërbim deri në vitin 2030, duke mbajtur avionë luftarakë dhe dronë luftarakë të avancuar pa pilot (UCAV).

Do të jetë aeroplanmbajtësja e parë e dizajnuar dhe ndërtuar plotësisht brenda vendit, duke shënuar një hap të madh në kapacitetet detare të Türkiyes, thuhet në raport.

Türkiye, pjesë e “klubit ekskluziv” të aeroplanmbajtëseve

Projekti MUGEM synon të forcojë praninë detare të Türkiyes në Mesdhe dhe në skenën detare globale.

Le Figaro, duke cituar deklaratat e inxhinierit toger Aykut Demirezen, tha se aeroplanmbajtësja mund të udhëtojë nga Türkiye  në Nju Jork pa pasur nevojë për furnizim me karburant, falë dizajnit të saj të avancuar hidrodinamik.

Të sugjeruara

Sipas llogaritjeve, trupi i anijes do të reduktojë konsumin e karburantit me rreth 1,5 për qind dhe do të rrisë efikasitetin operacional të saj, sipas inxhinierit.

Aeroplanmbajtësja është projektuar të mbajë rreth 50 mjete ajrore, përfshirë dronë dhe avionë luftarakë.

Ndryshe nga aeroplanmbajtëset perëndimore, MUGEM do të projektohet që në fillim për të operuar me dronë si KIZILELMA (një UCAV me aftësi të ulëta të dukshmërisë, i përshtatshëm për mbajtëse aeroplanësh) dhe ANKA 3, një dron luftarak në formë krahu fluturues me karakteristika të fshehura nga radarët.

Ajo gjithashtu do të akomodojë HÜRJET, një avion trajnimi supersonik dhe avion i lehtë luftarak turk, më shumë se 80% i përbërësve të të cilit prodhohen në mënyrë vendore.

Raporti gjithashtu theksonte deklaratat e Erdoganit për projektin, duke vënë në dukje se ai do ta tejkalojë TCG Anadolu, një anije amfibe e gjatë 231 metra që mbart dronë luftarakë.

“Nëse afatet kohore përmbushen,” thuhet në raport, “Türkiye do t’u bashkohet radhëve ekskluzive të vendeve që janë të afta të zhvillojnë aeroplanmbajtëse të kësaj përmase, si ShBA-ja, Rusia, Franca dhe Kina.”

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us