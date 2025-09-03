Një artikull i publikuar të martën përmendi shpalljen zyrtare të Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan javën e kaluar në lidhje me projektin e Aeroplanmbajtëses Kombëtare, gjatë TEKNOFEST-it, festivalit më të madh në botë për aviacionin, hapësirën ajrore dhe teknologjinë.
Duke e quajtur një “projekt gjigand,” Le Figaro shkroi:
“Aeroplanmbajtësja Kombëtare, e cila do të jetë 285 metra e gjatë, 72 metra e gjerë dhe me një zhytshmëri mbi 60.000 tonë, do të tejkalojë qartazi aeroplanmbajtësen franceze Charles de Gaulle (261 metra e gjatë, 42.500 tonë), krenarinë e Mesdheut,” duke shtuar se Turqia synon të lërë një gjurmë të fortë në mbrojtjen detare me këtë projekt të ri.
Anija, e njohur me akronimin MUGEM pritet të lëshohet në vitet 2027–2028 dhe të hyjë në shërbim deri në vitin 2030, duke mbajtur avionë luftarakë dhe dronë luftarakë të avancuar pa pilot (UCAV).
Do të jetë aeroplanmbajtësja e parë e dizajnuar dhe ndërtuar plotësisht brenda vendit, duke shënuar një hap të madh në kapacitetet detare të Türkiyes, thuhet në raport.
Türkiye, pjesë e “klubit ekskluziv” të aeroplanmbajtëseve
Projekti MUGEM synon të forcojë praninë detare të Türkiyes në Mesdhe dhe në skenën detare globale.
Le Figaro, duke cituar deklaratat e inxhinierit toger Aykut Demirezen, tha se aeroplanmbajtësja mund të udhëtojë nga Türkiye në Nju Jork pa pasur nevojë për furnizim me karburant, falë dizajnit të saj të avancuar hidrodinamik.
Sipas llogaritjeve, trupi i anijes do të reduktojë konsumin e karburantit me rreth 1,5 për qind dhe do të rrisë efikasitetin operacional të saj, sipas inxhinierit.
Aeroplanmbajtësja është projektuar të mbajë rreth 50 mjete ajrore, përfshirë dronë dhe avionë luftarakë.
Ndryshe nga aeroplanmbajtëset perëndimore, MUGEM do të projektohet që në fillim për të operuar me dronë si KIZILELMA (një UCAV me aftësi të ulëta të dukshmërisë, i përshtatshëm për mbajtëse aeroplanësh) dhe ANKA 3, një dron luftarak në formë krahu fluturues me karakteristika të fshehura nga radarët.
Ajo gjithashtu do të akomodojë HÜRJET, një avion trajnimi supersonik dhe avion i lehtë luftarak turk, më shumë se 80% i përbërësve të të cilit prodhohen në mënyrë vendore.
Raporti gjithashtu theksonte deklaratat e Erdoganit për projektin, duke vënë në dukje se ai do ta tejkalojë TCG Anadolu, një anije amfibe e gjatë 231 metra që mbart dronë luftarakë.
“Nëse afatet kohore përmbushen,” thuhet në raport, “Türkiye do t’u bashkohet radhëve ekskluzive të vendeve që janë të afta të zhvillojnë aeroplanmbajtëse të kësaj përmase, si ShBA-ja, Rusia, Franca dhe Kina.”