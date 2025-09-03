TÜRKİYE
1 minuta leximi
Türkiye nënshkruan marrëveshje me agjencinë e OKB-së për të luftuar krimin e organizuar
Ankaraja do të ofrojë ndihmë financiare për Zyrën e OKB-së për Drogën dhe Krimin në luftën kundër përdorimit të pasurisë kulturore në krimin e organizuar transnacional dhe aktivitetet e pastrimit të parave
Türkiye nënshkruan marrëveshje me agjencinë e OKB-së për të luftuar krimin e organizuar
Türkiye nënshkruan marrëveshje me agjencinë e OKB-së për të luftuar krimin e organizuar / AA
3 Shtator 2025

Türkiye do t’i ofrojë ndihmë financiare Zyrës së OKB-së për Drogën dhe Krimin (UNODC) në kuadër të një projekti për të luftuar përdorimin e pasurisë kulturore në krimin e organizuar transnacional dhe aktivitetet e pastrimit të parave.

Teksti i marrëveshjes së arritur mes Türkiyes dhe OKB-së, i miratuar nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, u publikua në numrin e së mërkurës të Gazetës Zyrtare.

U ndanë informacione në lidhje me ndihmën financiare që do të ofrojë Türkiye për UNODC-në brenda kuadrit të projektit “Përmirësimi i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore në Evropën Juglindore dhe Parandalimi i Përdorimit të Pasurive Kulturore në Krimin e Organizuar Transnacional dhe Aktivitetet e Pastrimit të Parave.”

Të sugjeruara

Türkiye dhe UNODC po ashtu u zotuan të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë që pengon ose kërcënon përparimin e suksesshëm të projektit.

Përveç kësaj, OKB-ja do të jetë përgjegjëse për monitorimin dhe rishikimin e rregullt të projektit. Projekti propozon një qasje shumëdimensionale për të luftuar kërcënimet e “krimit të organizuar serioz dhe shumëplanësh.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us