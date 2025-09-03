Türkiye do t’i ofrojë ndihmë financiare Zyrës së OKB-së për Drogën dhe Krimin (UNODC) në kuadër të një projekti për të luftuar përdorimin e pasurisë kulturore në krimin e organizuar transnacional dhe aktivitetet e pastrimit të parave.
Teksti i marrëveshjes së arritur mes Türkiyes dhe OKB-së, i miratuar nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, u publikua në numrin e së mërkurës të Gazetës Zyrtare.
U ndanë informacione në lidhje me ndihmën financiare që do të ofrojë Türkiye për UNODC-në brenda kuadrit të projektit “Përmirësimi i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore në Evropën Juglindore dhe Parandalimi i Përdorimit të Pasurive Kulturore në Krimin e Organizuar Transnacional dhe Aktivitetet e Pastrimit të Parave.”
Türkiye dhe UNODC po ashtu u zotuan të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë që pengon ose kërcënon përparimin e suksesshëm të projektit.
Përveç kësaj, OKB-ja do të jetë përgjegjëse për monitorimin dhe rishikimin e rregullt të projektit. Projekti propozon një qasje shumëdimensionale për të luftuar kërcënimet e “krimit të organizuar serioz dhe shumëplanësh.”