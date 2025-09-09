BOTA
Rusia: Fillon një fazë e re historike e marrëdhënieve me Sirinë
"Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë vizitës së ardhshme të presidentit Sharaa në Moskë për të marrë pjesë në Samitin Ruso-Arab", tha zv/kryeministri rus Alexander Novak.
Rusia: Fillon një fazë e re historike e marrëdhënieve me Sirinë
9 Shtator 2025

Rusia tha se ka filluar një fazë e re historike e marrëdhënieve me Sirinë, ndërsa Moska planifikon një vizitë të presidentit sirian Ahmad Al-Sharaa muajin e ardhshëm.

"Marrëdhëniet midis dy popujve do të bazohen në respekt të ndërsjellë në fazën e re historike dhe shpresojmë që kjo marrëdhënie të vazhdojë të rritet për të mirën e të dy popujve dhe vendeve", tha zëvendëskryeministri rus Alexander Novak në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani.

"Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë vizitës së ardhshme të presidentit Sharaa në Moskë për të marrë pjesë në Samitin Ruso-Arab", tha ai.

Samiti është planifikuar të mbahet më 15 tetor.

"Afirmojmë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë", tha Novak.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
