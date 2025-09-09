Rusia tha se ka filluar një fazë e re historike e marrëdhënieve me Sirinë, ndërsa Moska planifikon një vizitë të presidentit sirian Ahmad Al-Sharaa muajin e ardhshëm.
"Marrëdhëniet midis dy popujve do të bazohen në respekt të ndërsjellë në fazën e re historike dhe shpresojmë që kjo marrëdhënie të vazhdojë të rritet për të mirën e të dy popujve dhe vendeve", tha zëvendëskryeministri rus Alexander Novak në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani.
"Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë vizitës së ardhshme të presidentit Sharaa në Moskë për të marrë pjesë në Samitin Ruso-Arab", tha ai.
Samiti është planifikuar të mbahet më 15 tetor.
"Afirmojmë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë", tha Novak.