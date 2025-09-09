Pas shpërthimeve në kryeqytetin e Katarit, Doha, ushtria izraelite njoftoi se ka kryer atentat me sulm ajror ndaj figurave të larta të Hamasit.
Shpërthime u dëgjuan në Doha. Në lajmet e mediave lokale thuhet se shpërthime u dëgjuan në një vendndodhje në qendër të Dohas.
Në pamjet në platformën e medias sociale në pronësi të kompanisë amerikane X shihet tym që ngrihej nga një vendndodhje në Doha.
Në një deklaratë me shkrim, ushtria izraelite tha se me sulmin ajror është kryer atentat kundër figurave të nivelit të lartë të Hamasit.
Në deklaratën e bërë nga ushtria nuk u dhanë detaje lidhur me vendin ku është kryer sulmi.
Një zyrtar izraelit i paidentifikuar që foli për kanalin televiziv "Channel 12" të Izraelit pretendon se shpërthimet në Doha ishin pasojë e një sulmi izraelit.
Zyrtari në fjalë pretendon se Izraeli u përpoq të kryejë atentat ndaj figurave të larta të Hamasit në Doha.
Autoritetet e Katarit nuk kanë lëshuar ende deklaratë në lidhje me sulmin.
Qeveria izraelite më parë ka kërcënuar figura të larta të Hamasit jashtë vendit me kërcënime për atentate.