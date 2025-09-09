BOTA
1 minuta leximi
Izraeli kryen atentat ndaj figurave të nivelit të lartë të Hamasit në Katar
Në një deklaratë me shkrim, ushtria izraelite tha se me sulmin ajror është kryer atentat kundër figurave të nivelit të lartë të Hamasit.
Izraeli kryen atentat ndaj figurave të nivelit të lartë të Hamasit në Katar
Izraeli kryen atentat ndaj figurave të nivelit të lartë të Hamasit në Katar / AA
9 Shtator 2025

Pas shpërthimeve në kryeqytetin e Katarit, Doha, ushtria izraelite njoftoi se ka kryer atentat me sulm ajror ndaj figurave të larta të Hamasit.

Shpërthime u dëgjuan në Doha. Në lajmet e mediave lokale thuhet se shpërthime u dëgjuan në një vendndodhje në qendër të Dohas.

Në pamjet në platformën e medias sociale në pronësi të kompanisë amerikane X shihet tym që ngrihej nga një vendndodhje në Doha.

Në një deklaratë me shkrim, ushtria izraelite tha se me sulmin ajror është kryer atentat kundër figurave të nivelit të lartë të Hamasit.

Në deklaratën e bërë nga ushtria nuk u dhanë detaje lidhur me vendin ku është kryer sulmi.

Të sugjeruara

Një zyrtar izraelit i paidentifikuar që foli për kanalin televiziv "Channel 12" të Izraelit pretendon se shpërthimet në Doha ishin pasojë e një sulmi izraelit.

Zyrtari në fjalë pretendon se Izraeli u përpoq të kryejë atentat ndaj figurave të larta të Hamasit në Doha.

Autoritetet e Katarit nuk kanë lëshuar ende deklaratë në lidhje me sulmin.

Qeveria izraelite më parë ka kërcënuar figura të larta të Hamasit jashtë vendit me kërcënime për atentate.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us