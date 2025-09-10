BOTA
UNICEF-i: Fëmijët obezë në botë tejkalojnë për herë të parë numrin e fëmijëve nën peshë
Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF) ka deklaruar se për herë të parë në historinë moderne, numri i fëmijëve obezë në mbarë botën ka tejkaluar numrin e fëmijëve nën peshë.
10 Shtator 2025

Sipas një raporti të bazuar në të dhëna të mbledhura nga mbi 190 vende, 1 në 10 fëmijë të moshës shkollore është i prekur nga obeziteti.

Plot 188 milionë fëmijë që vuajnë nga obeziteti janë në rrezik të zhvillimit të sëmundjeve serioze që rrezikojnë jetën.

Që nga viti 2000, përqindja e fëmijëve të moshës 5–19 vjeç që janë nën peshë ka rënë nga 13% në 9,2%, ndërsa obeziteti është rritur nga 3% në 9,4%.

Shkallët e obezitetit në fëmijëri kanë tejkaluar ato të nën-peshës në të gjitha rajonet e botës, me përjashtim të Afrikës Sub-Sahariane dhe Azisë Jugore.

Drejtoresha Ekzekutive e UNICEF-it, Catherine Russell, theksoi se obeziteti është një shqetësim i madh që ndikon në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve, duke vënë në dukje se ushqimet shumë të përpunuara po zëvendësojnë gjithnjë e më shumë frutat, perimet dhe proteinat në dietën e përditshme të fëmijëve.

Raporti gjithashtu u bën thirrje qeverive dhe organizatave të shoqërisë civile të ndërmarrin masa për të garantuar që fëmijët të kenë akses në ushqime të shëndetshme dhe të pasura me vlera ushqyese.


