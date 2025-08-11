POLITIKË
2 minuta leximi
Zelanda e Re shqyrton njohjen e shtetit palestinez, vendimi pritet të merret në shtator
11 Gusht 2025

Zelanda e Re po shqyrton njohjen e shtetit palestinez dhe do të marrë një vendim gjatë muajit të ardhshëm, konfirmoi të hënën ministri i Jashtëm Winston Peters.

Në një deklaratë, Peters konfirmoi se foli për këtë çështje në një mbledhje të kabinetit të hënën, dhe se qeveria do ta shqyrtojë zyrtarisht hapin, duke ardhur në një vendim në shtator, raportoi Radioja Shtetërore e Zelandës së Re.

Ministri i Jashtëm do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork në fund të shtatorit dhe do të paraqesë qëndrimin e qeverisë në OKB në atë kohë.

Megjithëse njoftimi nuk ndryshon qëndrimin e Zelandës së Re mbi Gazën apo shtetësinë palestineze, afati kohor sugjeron se Uellingtoni mund t’i bashkohet vendeve të tjera perëndimore për të ecur përpara me njohjen.

Ky hap i Zelandës së Re përkoi me njoftimin e Australisë për njohjen e shtetit palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator. Franca tashmë ka shpallur synimin e saj për të njohur Palestinën në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ndërsa Mbretëria e Bashkuar është shprehur se do të mbështesë njohjen e Palestinës nëse Izraeli nuk përmbush një sërë kushtesh.

Peters theksoi se katastrofa humanitare në Gaza është me të drejtë në qendër të agjendës globale, dhe se Zelanda e Re “i ka kushtuar kësaj çështjeje vëmendje të kujdesshme, metodike dhe të qëllimshme.”

“Ne do t’i kushtojmë rëndësi fakteve në terren që po përkeqësohen me shpejtësi, partnerëve tanë të ngushtë që janë të ndarë mbi çështjen e njohjes, si dhe një sërë shtetesh arabe që e kanë bërë të qartë se Hamasi duhet të çarmatoset dhe të mos ketë asnjë rol në të ardhmen në qeverisjen palestineze”, shtoi ai.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
