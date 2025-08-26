RAJONI
2 minuta leximi
Vuçiq dhe Sorensen diskutuan mundësinë e vazhdimit të dialogut Beograd-Prishtinë
Presidenti i Serbisë theksoi se vetëm me respekt të ndërsjellë, përgjegjësi të qartë dhe zbatim të plotë të marrëveshjeve mund të flitet për stabilitet të vërtetë në rajon.
Vuçiq dhe Sorensen diskutuan mundësinë e vazhdimit të dialogut Beograd-Prishtinë
Vuçiq dhe Sorensen diskutuan mundësinë e vazhdimit të dialogut Beograd-Prishtinë / AA
26 Gusht 2025

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u takua në Beograd me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë, Peter Sorensen.

Takimi u zhvillua në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm, dhe pas takimit, Vuçiq shpërndau një postim në Instagram, ku tha se biseda ishte e hapur dhe e fokusuar në mundësitë për vazhdimin e dialogut me Prishtinën nën ndërmjetësimin e BE-së, si dhe në çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të serbëve në Kosovë.

"E theksova se është thelbësore që dialogu të kthehet te parimet themelore mbi të cilat është ndërtuar, para se gjithash tek detyrimi për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe, si dhe mbrojtja e të drejtave të qytetarëve tanë," shkroi Vuçiq në Instagram.

Ai gjithashtu theksoi se përpjekja për ta ndaluar pjesëmarrjen e Listës Serbe në zgjedhjet e ardhshme konfirmon edhe një herë se respektimi i të drejtave dhe lirisë së veprimit politik të serbëve në Kosovë është i rrezikuar.

"Politika jonë është një politikë paqeje, e angazhuar fort në kërkimin e zgjidhjeve kompromis nëpërmjet dialogut, por edhe në luftën e vendosur dhe të përgjegjshme për ruajtjen e interesave shtetërore dhe kombëtare," theksoi ai.

Të sugjeruara

Vuçiq shtoi se vetëm me respekt të ndërsjellë, përgjegjësi të qartë dhe zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura mund të flitet për stabilitet të vërtetë në gjithë rajonin.

Ky është takimi i tretë i Vuçiq dhe Sorensen, pas bisedimeve të marsit në Beograd dhe atyre të qershorit në Pragë.

Sorensen mori detyrën e përfaqësuesit special të BE-së për dialogun Beograd-Prishtinë më 1 shkurt, duke zëvendësuar Mirosllav Lajçak, dhe që nga atëherë ka vizituar disa herë Kosovën, hera e fundit në fillim të gushtit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us